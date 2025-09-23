Коляски, велосипеды и шкафы: можно ли хранить в подъезде личные вещи

Жильцы многоквартирных домов, которые оставляют коляски, велосипеды и прочие вещи в не предназначенных для этого местах в подъезде, рискуют получить штраф. В старых домах часто нет специального помещения, поэтому жильцы размещают вещи в каждом свободном уголке и под лестницей. Что грозит за захламление подъезда, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

© Вечерняя Москва

Он напомнил, что в правилах противопожарного режима в Российской Федерации указано: пути эвакуации всегда должны быть свободными на случай, если произойдет возгорание. Это касается не только жилых многоквартирных домов, но и других зданий и помещений.

Поэтому хранение вещей на путях эвакуации запрещено. Должен быть свободный проход людей и безопасный вывод их на улицу. Лестница также является путем эвакуации, поэтому хранение под ней предметов, в том числе горючих, также запрещено, — объяснил эксперт.

Складирование вещей под лестницей может создавать угрозу для человека при его эвакуации. Может произойти ситуация, когда они случайным образом воспламенятся.

От очага возгорания будет задымление, и эвакуация будет затруднена, потому что по коридору будут стремительно распространяться продукты горения, — предупредил собеседник «ВМ».

Нередко нерадивые соседи выставляют за двери своих квартир бытовой мусор. По словам Бойко, если он не заграждает пути эвакуации человека при чрезвычайных ситуациях, то это не попадает под штрафные санкции.

Речь идет именно о загромождении. Поставив в местах общего пользования коляску или велосипед, человек сужает путь эвакуации в коридоре, помещении или на лестничной площадке, — отметил эксперт.

Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Их нарушение может повлечь:

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан — от 5 до 15 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 до 60 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук сообщил, что в России с 2025 года якобы повысились штрафы за входные двери, которые открываются наружу, а не внутрь квартиры. По его словам, это может нарушать правила пожарной безопасности. Действительно ли это так, выясняла «Вечерняя Москва».