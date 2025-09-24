Ученые планируют оценивать способность растений адаптироваться к стрессу

Ученые Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН) и ЮФУ разрабатывают методику численной оценки внутриклеточных изменений растений, которые происходят с ними при стрессе. В качестве объекта исследований выбрали лекарственные растения, растущие в зоне влияния Новочеркасской ГРЭС. Об этом ЮНЦ РАН сообщает в своих социальных сетях.

Цель специалистов – понять, насколько хорошо флора может адаптироваться в условиях сильных техногенных загрязнений с превышением допустимых концентраций тяжелых металлов в почве, которые токсичны для растений.

«Загрязнение почв тяжелыми металлами становится серьезной экологической проблемой, угрожающей росту и развитию лекарственных растений, таких как тысячелистник, пижма и полынь», – рассказал ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат физико-математических наук Алексей Федоренко.

