Забота о потеряшках: что делать с собакой, которую нашли на улице

Столкнуться с такой живой находкой может каждый. Чаще всего, мы не сразу понимаем, как вести себя и чем мы можем помочь.

© ГлагоL

Отличить бродячую собаку от потерявшейся легко: потеряшка старается всех обнюхать в поисках хозяина, бегает из стороны в сторону. В этом случае понаблюдайте за питомцем, поищите владельца в округе.

Если его нет рядом, то стоит задуматься о том, куда можно собаку отвезти. Это может быть приют или специальная организация по передержке. По возможности, постарайтесь забрать к себе.

В первую очередь стоит поискать опознавательные знаки — ошейник, клеймо или чип, который сможет обнаружить только ветеринар. Поход к врачу — это обязательная часть процедуры, ведь только он сможет оценить общее состояние собаки.

Если вы нашли клеймо, то обратитесь в Российскую кинологическую федерацию, там хранится информация о питомнике, откуда родом собака. При отсутствии клейма автора канала Dog Breesa советует сделать несколько фотографий и разметить их в интернете, расклеить объявления по району и связаться с участниками домовых чатов. Будьте готовы к тому, что процесс может занять месяцы.

