Очищать фундук или другие крупные орехи вручную – занятие долгое и утомительное. А орехокол есть не у всех. Но выход есть: для этого понадобится обычная мясорубка.

Такой метод хорошо сработает с орехами среднего размера. Чтобы почистить орехи этим способом: снимите с мясорубки лезвия так как они не понадобятся. Засыпьте орехи в приемник и начните прокручивать.

Более крупные орехи могут расколоться пополам, а мелкие иногда останутся в скорлупе. Но все равно это значительно быстрее, чем разламывать орехи вручную.

Такой способ экономит массу времени, особенно если нужно почистить сразу много орехов для выпечки или закусок.

Подробнее о том, как быстро очистить орехи от скорлупы без орехокола, рассказал в своем видео блогер @nechetoff.