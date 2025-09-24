Дачникам напомнили о пользе кофейной гущи для растений

Кофейная гуща может стать помощником как для комнатных, так и для садовых растений. Как пишет издание Pravda.Ru, такая подкормка питает почву и улучшает ее структуру.

© Вести Подмосковья

В составе использованного молотого кофе содержится азот, калий, магний и кальций - эти микроэлементы нужны для формирования стеблей и здоровых листьев. Удобрение раскрывается постепенно, питательные вещества высвобождаются поэтапно, поэтому растение может получать их на протяжении длительного периода.

Перед применением использованный кофе нужно подсушить во избежание плесени. Гущу нужно смешать с почвой при пересадке или обновлении верхнего слоя земли. В период активного роста растения можно подкормить раз в неделю при поливе. Если гуща вносится в чистом виде, то лучше не частить и остановиться на периодичности 1-2 раза за сезон.