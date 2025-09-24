Домашний способ наточить ножницы

Мы всегда замечаем, что ножницы затупились в тот момент, когда они нам нужны больше всего. И если для ножей есть специальная точилка, то здесь ситуация сложнее. Один из вариантов — покрутить их по иголке так, будто пытаетесь ее разрезать. Если иглу использовать не хочется, то возьмите ненужную стеклянную баночку от таблеток и проверните такие же действия. Если ножницы совсем затупились, то эти способы могут не помочь. Автор канала «А че, так можно было?» советует попробовать еще один вариант. Используйте листы наждачной бумаги и просто порежьте ее на несколько полосок тупыми ножницами.

© ГлагоL

