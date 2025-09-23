Частой темой для обсуждения в домовом чате становится оставленный в подъезде мусор, который жильцы не доносят до мусорных баков. Пакеты с неприятным запахом могут днями стоять под дверью, мешая соседям. Как бороться с такими жильцами и чем еще опасно захламление подъезда, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев.

Он напомнил, что складирование мусора, как и других личных вещей, запрещено в местах общего пользования, а лестничная клетка как раз к таковым относится.

Если кто-то из собственников жилья оставляет мусор, то в первую очередь необходимо обращаться в управляющую компанию. Именно она отвечает за содержание общего имущества, проводит мероприятия по устранению возможных препятствий (мусора и прочего) на эвакуационных путях, — объяснил собеседник «ВМ».

Соответственно, на управляющую компанию ложится и обязанность разобраться с жильцом, который захламляет лестничную площадку или коридор. Если же организация бездействует или ее действий недостаточно для того, чтобы устранить проблему, то жители многоквартирного дома могут обратиться в жилищную инспекцию.

Жилищная инспекция, скорее всего, оштрафует управляющую компанию. Если и эта мера не сработает, то жильцы могут самостоятельно обратиться в Роспотребнадзор, чтобы его специалисты провели проверку, — указал Сергеев.

В любом случае все ниточки ведут к управляющей компании. Она должна либо принудительно очистить пространство, либо, если самостоятельно этого невозможно добиться, выйти с иском в суд и обязать собственника сделать это, а также проконтролировать процесс.

С точки зрения закона соседи не должны самостоятельно предпринимать никаких юридически значимых действий. Им достаточно обратиться в управляющую компанию, а уже она должна организовать все дальнейшие необходимые действия, — посоветовал Сергеев.

Ситуация с соседями, которые оставляют мусор за дверью, действительно может создавать угрозу пожарной безопасности, например если из-за их мусора или иных вещей невозможно открыть дверь.

Если они выставляют за дверь какие-то горючие вещества повышенной опасности, то это уже безусловная угроза повышения пожарной опасности. Конечно, все зависит от количества этого мусора и его состава. Но теоретически такое хранение за дверью может нарушать и санитарные, и противопожарные нормы, — заключил собеседник «ВМ».

Жильцы многоквартирных домов, которые оставляют коляски, велосипеды и прочие вещи в не предназначенных для этого местах в подъезде, рискуют получить штраф. Чем опасно захламление подъезда и что за него грозит, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.