Растение клеродендрум: описание и уход в домашних условиях

Один из самых простых способов преобразить интерьер без ремонта — поставить комнатные растения, считает архитектор-дизайнер, основатель дизайн-бюро полного цикла ART Concept Алена Чмелева. Особенно эффектно смотрятся цветущие растения, например, клеродендрум. Несмотря на требовательность в уходе, его часто выращивают дома — все благодаря ярким цветам необычной формы с длинными тычинками. «Лента.ру» рассказывает, как вырастить клеродендрум в домашних условиях.

Клеродендрум: описание цветка

Клеродендрум (Clerodendrum) — род многолетних кустарников, полукустарников и лиан из семейства Яснотковые (Lamiaceae). Естественный ареал их обитания — тропические и субтропические регионы Азии, Африки и Америки.

«Название происходит от греческих слов kleros — «случай, судьба» и dendron — «дерево», что в переводе означает «дерево судьбы». Считалось, что употребление плодов некоторых видов клеродендрума может изменить судьбу человека — например, принести удачу или исцеление», — рассказала «Ленте.ру» селлер Flowwow и основательница мастерской живых растений Margoplants Маргарита Василискина.

Она уточнила, что в комнатном цветоводстве клеродендрум ценится за пышное и продолжительное цветение, необычные соцветия (часто с вытянутыми тычинками) и декоративную листву. Так, листовые пластины растения могут иметь цельную или зубчатую кромку, а их длина достигает 20-30 сантиметров.

Цветки клеродендрума могут быть белыми, розовыми, красными, синими и даже фиолетовыми, а их форма напоминает бабочек, фонарики или маленькие звезды

Виды клеродендрума

Ботаники выделяют более 300 видов клеродендрума. При этом в домашних условиях чаще всего выращивают несколько из них, отметила Маргарита Василискина.

Клеродендрум Томсона (Clerodendrum thomsoniae), также известен как Красная фуксия или Фонарик любви. Самый известный вид, цветки отличаются белыми чашечками и ярко-красными венчиками, которые выглядят как фонарики. При правильном уходе цветение клеродендрума происходит почти круглый год. Клеродендрум угандийский (Clerodendrum ugandense), или Голубые бабочки. Получил такое название, потому что его цветки напоминают порхающих бабочек сине-фиолетового цвета. Представлен как многолетними кустарниками, так и лианами, которые отличаются гибкими побегами. Цветет с конца лета до заморозков. Клеродендрум прекрасный (Clerodendrum speciosum) — гибрид, сочетающий признаки разных видов. Имеет крупные розово-красные цветки с длинными тычинками и большие листья с красными черешками и глянцевой поверхностью. Этот клеродендрум цветет с июня и до сентября. Клеродендрум каламитозум (Clerodendrum quadriloculare) — ценится за декоративные листья и снежно-белые цветки. Цветет с апреля по октябрь. Клеродендрум душистый (Филиппинский) — отличается ярким жасминовым ароматом, который особенно интенсивен вечером и ночью. Имеет розовые или белые цветки, которые собраны в компактные соцветия-щитки. Клеродендрум блестящий — вечнозеленый кустарник с вьющимися побегами и насыщенно-зелеными листьями сердцевидной формы. Цветет на протяжении всего года.

Уход за клеродендрумом

Почва

«Клеродендруму нужна рыхлая, хорошо дренированная почва с нейтральной или слабокислой реакцией. Подойдет готовый субстрат для комнатных цветов или смесь: две части листовой земли + одна часть торфа + одна часть песка или перлита», — рассказала эксперт.

Обязательно обеспечьте дренаж на дне горшка — керамзит или мелкие камни, чтобы предотвратить застой воды и загнивание корней

Полив и влажность

Растение необходимо обильно поливать в период активного роста (весной и летом). В это время почва должна лишь слегка просыхать между поливами. Оптимальная периодичность — два-три раза в неделю. Зимой полив сокращают до одного раза в неделю или в десять дней, особенно если растение находится в состоянии покоя.

«Клеродендрум не переносит пересыхания земляного кома, но и переувлажнение губительно — может вызвать гниль корней. Также цветок предпочитает довольно высокую влажность воздуха (50-60 процентов). Рекомендуется регулярное опрыскивание теплой водой, особенно в отопительный сезон», — добавила Маргарита Василискина.

По словам эксперта, добиться оптимальной влажности можно, если ставить горшок на поддон с влажной галькой или использовать увлажнитель воздуха.

Освещение

Клеродендрум любит яркий, но рассеянный свет и не переносит прямых солнечных лучей. Поэтому лучше всего ставить горшок с растением на восточные или западные окна. Если же растение стоит у южных окон, нужно разместить его так, чтобы была легкая затененность от полуденного солнца.

При недостатке света растение вытягивается и плохо цветет

Температурный режим

В теплое время года клеродендрум предпочитает температуру в пределах 20-25 градусов тепла, отметила Маргарита Василискина. При этом зимой лучше всего содержать его в прохладе, при температуре от 12 до 16 градусов тепла. Особенно это важно для видов, впадающих в покой (например, клеродендрума Томсона).

Если в период покоя не поместить цветок в прохладное место, клеродендрум может не зацвести в следующем году

Подкормка

«С марта по сентябрь подкармливайте клеродендрум каждые 10-14 дней универсальным удобрением для цветущих комнатных растений (с повышенным содержанием калия и фосфора). Зимой подкормки прекращают, особенно при прохладном содержании», — предупредила эксперт.

Обрезка

Клеродендрум требует обязательной обрезки. Без нее растение начинает терять форму и цветет слабее, хоть и становится гуще.

Весной (в марте-апреле) проводят формирующую обрезку: укорачивают побеги на 1/3-1/2 длины, удаляя слабые и загущающие ветви. Это стимулирует рост новых побегов, на которых и образуются цветки. В течение года удаляют засохшие цветоносы, а также поврежденные листья Маргарита Василискина основательница мастерской живых растений

Пересадка

Молодые растения нужно пересаживать ежегодно, взрослые — раз в два-три года, когда корни заполняют горшок. Лучшее время для пересадки клеродендрума — с конца февраля по начало марта, перед стартом вегетации.

Важно правильно выбрать горшок: он должен быть чуть просторнее предыдущего, но не слишком большим. Иначе из-за застоя воды может начаться загнивание корней.

Как размножать клеродендрум

Основным методом размножения является черенкование, рассказала Маргарита Василискина. «Для этого весной или летом срезают верхушечные черенки длиной 10-15 сантиметров с двумя-тремя парами листьев. С них удаляют нижние листья, а срез обрабатывают стимулятором корнеобразования, например, «Корневином», — добавила она. После обработки черенки ставят для укоренения в воду или в легкий субстрат — например, в песок, торф или перлит. Емкость накрывают пленкой или стеклянной банкой, чтобы создать парниковый эффект. В это время важно поддерживать температуру в пределах 22-25 градусов и обеспечить яркое, но рассеянное освещение.

Укоренение черенка обычно занимает от 3 до 6 недель

«Менее популярный способ — семенное размножение, поскольку семена быстро теряют всхожесть. Их высевают в феврале или марте в рыхлый субстрат, лишь слегка присыпая землей и увлажняя. Посевы накрывают пленкой и поддерживают температуру 22-25 градусов. Всходы можно ожидать через две-четыре недели», — подчеркнула эксперт.

Вредители и болезни

Болезни

По словам Маргариты Василискиной, при правильном уходе клеродендрум обладает хорошей устойчивостью к болезням, однако ошибки в содержании могут ослабить растение и сделать его уязвимым.

Корневая гниль — самое распространенное заболевание, возникает из-за хронического переувлажнения почвы. «Ее симптомы проявляются в виде вялости, пожелтения листьев и последующего отмирания побегов. Для лечения необходима срочная пересадка с удалением всех пораженных корней и последующим сокращением полива», — отметила эксперт. Мучнистая роса — еще одно частое заболевание, узнается по характерному белому налету на листьях. Развивается в условиях высокой влажности и недостаточной вентиляции. Для борьбы с ней растение обрабатывают фунгицидами или мыльно-спиртовым раствором. Черная плесень — растет на липких выделениях насекомых-вредителей на верхней стороне листа. В этом случае в первую очередь нужно устранить источник проблемы — самих насекомых, а затем аккуратно протереть пораженные листья.

Вредители

Среди вредителей наибольшую угрозу представляет паутинный клещ, который заводится в условиях сухого воздуха. По словам Маргариты Василискиной, его присутствие выдают мелкие точки на листьях и тонкая паутина.

Против паутинного клеща эффективны опрыскивания инсектицидами, такими как «Актара» или «Фитоверм»

Еще один вредитель — тля, которая скапливается на нежных молодых побегах и бутонах. Небольшие колонии можно смыть сильной струей воды или обработать мыльным раствором.

На черешках и стеблях клеродендрума могут поселиться щитовки и мучнистые червецы. Их сначала удаляют вручную с помощью ватной палочки, смоченной в спирте, а затем проводят обработку растения инсектицидом для полного устранения проблемы, заключила эксперт.