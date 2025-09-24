Как очистить кухню после кулинарных экспериментов: советы экспертов

ГлагоL

Кухню по праву можно назвать одним из самых грязных мест в квартире. Именно здесь скапливается весь жир и налет. Отмывать ее с удовольствием довольно тяжело, поэтому стоит прибегнуть к советам профессионалов. В первую очередь, не забывайте раз в пару месяцев выбрасывать все ненужное. Так вы не потратите лишнее время на перестановку мусора с места на место. Очищайте столешницы и фартуками теми средствами, которые подходят материалу. Например, дерево не стоит отмывать агрессивными химикатами. Не забывайте протирать дверцы шкафов, чтобы на них не скапливался сантиметровый слой жира.

Как очистить кухню после кулинарных экспериментов
© ГлагоL

Особое внимание уделяйте плитам и духовке, как советует автор канала «Обустройство и ремонт». Плиту очищаем обычным моющим средством, а в духовке хорошо сработает паста из воды и соды. Распределяем ее по поверхности, оставляем на ночь и утром смываем. Ранее «ГлагоL» писал о том, какие продукты нельзя смывать в раковине. В их число попали кофейная гуща и растительное масло.