Как очистить кухню после кулинарных экспериментов

Кухню по праву можно назвать одним из самых грязных мест в квартире. Именно здесь скапливается весь жир и налет. Отмывать ее с удовольствием довольно тяжело, поэтому стоит прибегнуть к советам профессионалов. В первую очередь, не забывайте раз в пару месяцев выбрасывать все ненужное. Так вы не потратите лишнее время на перестановку мусора с места на место. Очищайте столешницы и фартуками теми средствами, которые подходят материалу. Например, дерево не стоит отмывать агрессивными химикатами. Не забывайте протирать дверцы шкафов, чтобы на них не скапливался сантиметровый слой жира.

Особое внимание уделяйте плитам и духовке, как советует автор канала «Обустройство и ремонт». Плиту очищаем обычным моющим средством, а в духовке хорошо сработает паста из воды и соды. Распределяем ее по поверхности, оставляем на ночь и утром смываем. Ранее «ГлагоL» писал о том, какие продукты нельзя смывать в раковине. В их число попали кофейная гуща и растительное масло.