Как подружить разных животных в одном доме

При мысли о еще одном питомце возникает вопрос: а сможет ли он подружиться с теми, кто уже живет дома? Это зависит от правильной подготовки и организации встречи, а также от состояния здоровья питомцев. Как подружить между собой старожилов и новеньких, рассказала Наталья Левченко, ветеринарный врач, зоопсихолог ГБУ «Мосветобъединение» столичной государственной ветеринарной службы города Москвы.

© Mos.ru

Совместимость кота и собаки: возможна ли дружба?

У котов и собак разное поведение и язык тела, поэтому их первая встреча часто сопровождается стрессом. Но при правильном подходе со временем они могут стать друзьями.

При их знакомстве нужно использовать барьер — дверь или решетку, благодаря которому животные будут видеть друг друга и чувствовать запах без физического контакта. Кроме того, у любого из них должна быть возможность убежать и спрятаться.

Важно дать коту и собаке время и личное пространство: спать и принимать пищу каждый питомец должен на своем отдельном месте.

Зоопсихолог рекомендует научиться читать язык тела животных. У кота это может быть напряженный хвост, пригнутые уши, шипение, у собаки — играющие движения или, наоборот, знаки недовольства либо агрессии. На первых порах нужно быть всегда рядом с ними и наблюдать за взаимодействием, а в случае проявления агрессии необходимо отвлечь питомца и прервать встречу.

Карантин и ветосмотр — обязательные этапы перед знакомством

Прежде чем знакомить новых питомцев с уже живущими в доме, важно провести ветеринарный осмотр и выдержать карантин, который предотвратит распространение возможных заболеваний и позволит выявить скрытые инфекции. Кроме того, это время для спокойной адаптации питомца к новому месту.

Во время приема у ветврача коту или собаке обязательно нужно пройти общий клинический осмотр. Специалист должен взять анализы крови, кала, соскобы на паразитов, провести обработку животного от блох, клещей и гельминтов и комплексную вакцинацию. Кроме того, он даст рекомендации по питанию и уходу.

Подобные обследования животных проводят в государственных ветеринарных клиниках столицы.

Новенький питомец и стая: как избежать конфликтов?

Если дома уже есть несколько питомцев, особенно собак, появление нового животного — стресс для всех, но при правильной подготовке его можно снизить.

Прежде всего нужно убедиться, что новый питомец полностью здоров и не заражен инфекцией. Второй шаг — общая встреча вне дома на нейтральной территории (если это собака), например во дворе или парке. Все первые контакты нужно контролировать: использовать поводки или помещать животных в специально отведенную зону. Затем можно постепенно увеличивать время общения и следить за тем, чтобы стая не нападала на новенького.

Для того чтобы подружить питомцев в доме, потребуется терпение и забота о каждом из них. Любой кот и собака смогут жить мирно, если дать им время для адаптации и создать безопасные условия.