Как сделать так, чтобы в квартире было тепло

Горячие батареи в доме в период отопительного сезона — залог комфортного проживания. Но не менее важно сохранить имеющееся тепло. Мы подготовили подборку советов от наших читателей, которые знают энергосберегающие технологии.

Проверьте, куда уходит тепло. Возьмите напрокат тепловизор. Это удивительная штука, которая поможет вам выявить утечки тепла из квартиры. Он выводит на монитор разноцветную картинку: красный цвет показывает тепло, синий — более низкие температуры. Так вы определите: какие места следует утеплять в первую очередь. Тепловизор, конечно, можно купить. Но цены — от 10 до 50 тысяч рублей. Взять в аренду дешевле — стоимость стартует от 500‑1000 рублей в сутки.

Утеплите окна. Учёные подсчитали, что именно через окна уходит около 40% тепла из дома. Часто дело в плохом прилегании створок — износе уплотнительных резинок или работе фурнитуры. Если дует из-под подоконника или в углах, то причина в монтаже. В любом случае, следует пригласить специалиста, который исправит недостатки.

Открывайте шторы и жалюзи днём. Пускайте свет, солнечные лучи. Они, проникая в помещение, отражаются от светлых стен и рассеиваются по помещению. Всё это даёт плюс один-два градуса тепла. А вот ночью, напротив, лучше задёрнуть плотные и тяжёлые шторы, чтобы не пропускать холод в квартиру.

Поместите фольгу между стеной и батареей. Это поможет снизить теплопотери и направить тепло в комнату. В противном случае часть тепла тратится впустую — на нагрев расположенной сзади батареи стены.

Положите ковры на пол. Они будут служить определённым барьером между полом и воздухом в комнате, который поможет удерживать тепло в помещениях.

Переставьте мебель. Проверьте, чтобы диваны и шкафы не загораживали радиаторы. Освободите доступ к батареям, тогда тепло будет распространяться по всей комнате.

Закрывайте двери. Если у вас есть комнаты, которыми вы не пользуетесь постоянно (гардеробная, кладовка), нужно их закрыть, чтобы туда не утекало тепло. Зато в ванную лучше дверь держать открытой, потому что горячий влажный воздух повысит температуру в соседних помещениях. А ещё таким образом вы снизите риск образования плесени в ванной.