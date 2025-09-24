Рассказываем, как сделать так, чтобы в квартире было тепло

Нижегородская правда

Горячие батареи в доме в период отопительного сезона — залог комфортного проживания. Но не менее важно сохранить имеющееся тепло. Мы подготовили подборку советов от наших читателей, которые знают энергосберегающие технологии.

Как сделать так, чтобы в квартире было тепло
© Global Look Press

Проверьте, куда уходит тепло. Возьмите напрокат тепловизор. Это удивительная штука, которая поможет вам выявить утечки тепла из квартиры. Он выводит на монитор разноцветную картинку: красный цвет показывает тепло, синий — более низкие температуры. Так вы определите: какие места следует утеплять в первую очередь. Тепловизор, конечно, можно купить. Но цены — от 10 до 50 тысяч рублей. Взять в аренду дешевле — стоимость стартует от 500‑1000 рублей в сутки.

Утеплите окна. Учёные подсчитали, что именно через окна уходит около 40% тепла из дома. Часто дело в плохом прилегании створок — износе уплотнительных резинок или работе фурнитуры. Если дует из-под подоконника или в углах, то причина в монтаже. В любом случае, следует пригласить специалиста, который исправит недостатки.

Открывайте шторы и жалюзи днём. Пускайте свет, солнечные лучи. Они, проникая в помещение, отражаются от светлых стен и рассеиваются по помещению. Всё это даёт плюс один-два градуса тепла. А вот ночью, напротив, лучше задёрнуть плотные и тяжёлые шторы, чтобы не пропускать холод в квартиру.

Поместите фольгу между стеной и батареей. Это поможет снизить теплопотери и направить тепло в комнату. В противном случае часть тепла тратится впустую — на нагрев расположенной сзади батареи стены.

Положите ковры на пол. Они будут служить определённым барьером между полом и воздухом в комнате, который поможет удерживать тепло в помещениях.

Переставьте мебель. Проверьте, чтобы диваны и шкафы не загораживали радиаторы. Освободите доступ к батареям, тогда тепло будет распространяться по всей комнате.

Закрывайте двери. Если у вас есть комнаты, которыми вы не пользуетесь постоянно (гардеробная, кладовка), нужно их закрыть, чтобы туда не утекало тепло. Зато в ванную лучше дверь держать открытой, потому что горячий влажный воздух повысит температуру в соседних помещениях. А ещё таким образом вы снизите риск образования плесени в ванной.