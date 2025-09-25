Можно ли высадить в грунт магазинные хризантемы?

Осенью у садоводов возникает вопрос: можно ли высаживать на участке хризантемы, купленные в магазине? Издание Pravda.Ru рассказало, приживутся ли такие растения в открытом грунте.

© Вести Подмосковья

Садовые сорта хризантем и цветы, продающиеся в подарочных горшках, имеют разное назначение. Первые подходят для долговременного роста и развития на участке, вторые - для кратковременного украшения интерьера или участка. Можно попробовать посадить покупную хризантему в открытый грунт, соблюдая ряд правил.

Так, перед высадкой следует обрезать растение на треть и аккуратно расправить корни, затем выбрать солнечное место с рыхлой дренированной почвой, добавить удобрение для цветущих растений, поливать примерно раз в неделю. Прикорневую зону нужно замульчировать, чтобы растение было защищено от предстоящих холодов. Поздней осенью этим лучше не заниматься, так как хризантема не успеет укорениться. Важно быть готовым, что на следующий год хризантема может вырасти без бутонов.