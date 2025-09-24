Стало известно, как накапливается микропластик на огороде

В ходе нового исследования выяснилось, что корнеплоды вроде редиса собирают микропластик из почвы и могут его накапливать. Это значит, что даже домашний урожай теперь может представлять опасность для здоровья.

Команда учёных из Плимутского университета в Великобритании применила радиоактивную маркировку и доказала, что частицы полистирола могут накапливаться в редисе и проникать в его съедобные ткани. Эксперты выращивали этот корнеплод по гидропонной технологии в течение пяти дней. При этом с заражённой водой контактировали только самые тонкие и несъедобные корни.

Далее оказалось, что около 5% мелких пластиковых частиц прилипали к тонким несъедобным корням или были ими поглощены. При этом в съедобных частях растения и в ботве всё равно обнаружили пластик. Это значит, что его частицы преодолевали защитный барьер. Из всех этих частиц в редисе около 1/4 были в съедобной части корнеплода, а примерно 1/10 попала в наземную часть растения.