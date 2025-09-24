Иногда, даже после стирки, постельное белье не пахнет так приятно, как хотелось бы. Вот три причины, почему это может происходить, и как это исправить:

1. Слишком много порошка или кондиционера

Избыток средств забивает волокна ткани и плохо вымывается. Достаточно одной столовой ложки, этого вполне хватит.

2. Вы убираете белье сразу после глажки

Ткань после утюга может оставаться немного влажной от пара. Дайте белью полежать и остыть на воздухе, и только потом складывайте в шкаф.

3. Вы забываете белье в барабане

Если не достать белье сразу после стирки, оно начинает затухать и теряет запах свежести.

Эти простые шаги помогут сохранить приятный аромат и ощущение чистоты надолго.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.