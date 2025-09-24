Почему постельное белье после стирки не пахнет свежестью: видео
Иногда, даже после стирки, постельное белье не пахнет так приятно, как хотелось бы. Вот три причины, почему это может происходить, и как это исправить:
1. Слишком много порошка или кондиционера
Избыток средств забивает волокна ткани и плохо вымывается. Достаточно одной столовой ложки, этого вполне хватит.
2. Вы убираете белье сразу после глажки
Ткань после утюга может оставаться немного влажной от пара. Дайте белью полежать и остыть на воздухе, и только потом складывайте в шкаф.
Как удалить накипь в стиральной машине
3. Вы забываете белье в барабане
Если не достать белье сразу после стирки, оно начинает затухать и теряет запах свежести.
Эти простые шаги помогут сохранить приятный аромат и ощущение чистоты надолго.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.