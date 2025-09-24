Эффективное удобрение для отличного урожая малины

Сочная малина радует нас всего лишь раз в год, но чем больше урожая, тем на дольше мы можем растянуть это наслаждение. Основа ягодного богатства заложена в напитанной почве. В первую очередь, стоит добавить калий. Если вы знаете уровень кислотности почвы, то можете использовать древесную золу, если нет — сульфат калия по 20-30 гр на каждый квадратный метр. В золе также содержится кальций, но она не всегда есть под рукой. К счастью, ее можно заменить доломитовой мукой или мелом от 200 до 500 граммов на метр в зависимости от кислотности. Также в доломитовой муке присутствует магний, если ее нет — возьмите сульфат магния по 30 гр на кв. метр. Автор канала «Иванова Наука» напоминает о добавлении фосфора, но с осторожностью. При необходимости применяйте двойной суперфосфат в количестве 20-30 гр на метр. Если вы занимаетесь разведением кур, вам может быть интересен текст «ГлагоL» о том, как сэкономить на их питании без потери качества яиц. И не думайте, что пернатых можно кормить тем, что не стали бы есть сами!