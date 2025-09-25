Как облегчить себе жизнь и перестать конопатить сруб дома

Когда хочется уже быстрее заехать в теплый и уютный дом, мысль о еще несколько годах ожидания пугает. Да и конопатить жилье несколько лет подряд слишком энергозатратно. Жители холодной Канады давно придумали способ, как с этим справиться. При сборке сруба они выкладывают в зазоры между брусьями мох, остатки срезают и забивают множество гвоздей. Затем смешивают цемент и мелкий песок, выкладывают его в эти же щели. Автор канала «Стеклянная сказка» пишет о том, что такое утепление по времени занимает всего 2-3 и не требует повторений. Ранее «ГлагоL» писал о том, почему водяные теплые полы имеют больше плюсов, чем минусов. Но они подойдут тем, кто любит все ремонтировать, ведь ломаются регулярно.

