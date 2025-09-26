Ветврач дал советы, как снизить стресс от одиночества у собаки

Ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская рассказала, что для того, чтобы питомец спокойно переносил отсутствие хозяина, оставаясь дома в одиночестве, следует создать у него позитивные ассоциации и ощущение безопасного пространства.

© unsplash

Это позволяет избежать деструктивного поведения, вызванного тревогой и стрессом от разлуки, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

Эффективная стратегия, по словам специалиста, включает в себя несколько элементов. Прежде всего нужно организовать безопасную среду дома, убрав опасные предметы, или обустроить уютную зону в вольере.

Также полезны интерактивные игрушки — головоломки, которые надолго занимают животное, стимулируя его умственную деятельность, отмечает Романовская.

Специалист советует хорошо выгулять собаку, это поможет снизить её активность, а перед уходом дать ей любимое лакомство, чтобы связать момент расставания с приятными эмоциями.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что подобранную собаку в первую очередь следует показать ветеринару.