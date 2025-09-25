Почему нужно «расхламляться»

Многие из нас слышали, что для получения чего-то нового нужно избавиться от старого. В жизни часто так и работает, поэтому перед тем, как пытаться что-то обновить, очистите свой дом от ненужного. Начинаем с балкона. В России принято использовать его как склад, а не приятное место для отдыха. Задумайтесь, нужны ли вам обрезки старых обоев и дырявые контейнеры. Возможно, лучше купить новые. Далее идут вещи, которые вы уже не носите, но надеетесь, что когда-то они пригодятся. Именно это высасывает энергию из помещения и делает его захламленным. Продайте, выбросите или отдайте нуждающимся.

© ГлагоL

Такая же история и с чужими вещами. По мнению автора канала «Женская территория», не стоит бояться обидеть кого-то, если отданные вам вещи больше не нужны. В крайнем случае, можно просто не говорить о том, куда вы их дели. Ранее «ГлагоL» писал о том, на какие косметические средства не стоит тратить деньги. Они опустошат ваш кошелек и так и останутся пылиться на полке.