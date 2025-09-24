Что нужно сделать в первую очередь с подобранной на улице собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что подобранную собаку в первую очередь следует показать ветеринару.

© unsplash

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что бездомные собаки могут быть носителями опасных заболеваний, в том числе и для человека.

«Для других животных опасны и такие заболевания, как чума плотоядных — вирусное заболевание, парвовирус — тяжёлое кишечное заболевание, пироплазмоз, передающийся через клещей, вирусный гепатит», — сказал Голубев.

Если дома уже есть питомец, то нового постояльца после осмотра ветеринаром и проведения полного курса обработки от паразитов необходимо поместить на карантин на две-три недели, держа животных в разных помещениях, добавил кинолог.

