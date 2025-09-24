Что нужно знать о растении дельфиниуме

Дельфиниум — любимый цветок короля Великобритании Чарльза III. Монарх — известный садовод, он отлично разбирается в растениях. Цветок дельфиниум он поэтично называет «великолепно одетыми воинами». «Лента.ру» рассказывает, что же это за растение, как вырастить его дома и от каких болезней и вредителей оно может страдать.

Дельфиниум: что за цветок

Дельфиниум (Delphinium) — многолетнее (реже однолетнее) травянистое растение из семейства лютиковые (Ranunculaceae). В беседе с «Лентой.ру» селлер Flowwow и основательница мастерской живых растений Margoplants Маргарита Василискина рассказала, что в природе оно встречается в умеренных и субальпийских зонах Северного полушария.

Многолетние и однолетние дельфиниумы: разница

Однолетние дельфиниумы — это растения, жизненный цикл которых длится один сезон. Соответственно, цветут они всего один раз в жизни.

Многолетние — это дельфиниумы, жизненный цикл которых может длиться от двух лет. А значит, будет повторное цветение — у некоторых даже в течение одного сезона.

«Дельфиниум имеет высокие, пышные соцветия, достигающие одного-двух метров в высоту, и богатую палитру: от нежно-голубого и лавандового до темно-фиолетового, белого и даже розового», — добавила эксперт.

Некоторые современные гибриды радуют двойными цветками и повышенной устойчивостью.

Более 400 видов дельфиниума существует в мире.

Дельфиниумы происходят из горных и степных регионов Евразии и Северной Америки. Дикие виды встречаются в Альпах, Карпатах, на Кавказе, в Сибири, Центральной Азии и на западе США. Садовые формы — результат селекции.

Все части дельфиниума ядовиты!

«Дельфиниум содержит алкалоиды (вроде дельфиналина), которые могут вызвать отравление при попадании внутрь», — рассказала Маргарита Василискина.

Эксперт посоветовала держать цветок подальше от детей и домашних животных.

Почему дельфиниум так называется

Эти цветы во всем мире называют по-разному, но общепринятое «дельфиниум» — универсальное слово для всех видов растения.

«Название происходит от греческого слова delphis — "дельфин", из-за сходства бутонов с плавником морского млекопитающего. Цветки напоминают шпоры, отсюда и народное название — шпорник», — рассказала Маргарита Василискина.

О появлении названия этого растения есть отдельная легенда. В ней сказано, что в Древней Греции жил талантливый юноша, который сумел по памяти изваять статую своей погибшей возлюбленной. Он не просто создал красивую скульптуру, но и вдохнул в нее жизнь. За это боги наказали его и превратили в дельфина.

Однажды ожившая девушка пришла на берег океана и увидела среди волн дельфина. Он подплыл к ней и положил к ногам прекрасный цветок. Это и был дельфиниум.

Другие варианты названий дельфиниума:

рыцарские шпоры (Германия);

забавные шпоры (Англия);

жаворонкины ножки (Франция).

Как выглядит дельфиниум

Дельфиниум — эффектное, вертикально растущее растение.

«Стебли дельфиниума прямые, прочные, иногда нуждаются в подвязке, особенно у высокорослых сортов», — пояснила Маргарита Василискина.

Особенности внешнего вида дельфиниума:

листья: пальчато-рассеченные, похожи на листья клена, расположены поочередно. Цвет — насыщенно-зеленый;

цветки: могут быть до пяти сантиметров в диаметре, собраны в длинные кистевидные соцветия. Имеют характерный «шпорец» — вытянутый задний отросток, добавила эксперт;

высота: от 60 сантиметров (низкорослые сорта) до двух метров (у гигантских сортов и гибридов);

окрас: преимущественно синие, фиолетовые, голубые тона, но селекционеры вывели сорта с белыми, розовыми, бордовыми и даже желтыми цветками.

«Цветение — с июня по август, в зависимости от региона и сорта. Некоторые многолетние виды могут зацвести повторно, если срезать отцветшие стебли», — добавила Маргарита Василискина.

Как посадить дельфиниум

«Дельфиниум — это садовое растение, которое растет в солнечном месте или легкой полутени. В тени его цветение будет скудным», — рассказала Маргарита Василискина.

Эксперт считает, что дельфиниум нецелесообразно высаживать в квартире, так как там будет крайне сложно создать для них нужные условия. Растению лучше в саду, потому что ему нужны:

открытый грунт;

много солнечного света;

прохладные ночи;

зимний период покоя.

Дельфиниуму подходит легкая, плодородная, хорошо дренированная, слабощелочная или нейтральная почва.

«Не подходит тяжелая глина или кислая земля», — пояснила Маргарита Василискина.

Семена

Семена начинают готовить в январе — хранят в холодильнике в течение месяца.

Как прорастить семена:

Промойте семена в чистой воде, после — замочите в растворе биостимулятора «Эпин» на сутки. Чтобы приготовить раствор, смешайте две капли «Эпина» и 100 миллилитров воды.

Разложите семена на поверхности грунта в контейнере на расстоянии 1-1,5 сантиметра друг от друга.

Присыпьте тонким слоем песка, накройте прозрачной крышкой, положите контейнер в черный пакет и поставьте около окна.

По мере всходов саженцев поливайте их, после появления листочков нужно высаживать растения в индивидуальные стаканчики.

Рассаду — в открытый грунт

Пересадку рассады дельфиниума в открытый грунт можно начинать после того, как минует угроза заморозков.

Как высадить рассаду в открытый грунт:

Подготовьте рассадочные ямы для каждого растения на расстоянии 60–70 сантиметров друг от друга. Глубина и диаметр каждый ямки должны быть от 40 до 45 сантиметров.

В каждую яму засыпьте две столовых ложки комплексного минерального удобрения, стакан древесной золы и половину ведра перегноя. Перемешайте и полейте водой.

Посадите растение, присыпьте грунтом, уплотните и полейте.

Первые четыре дня прикрывайте рассаду прозрачными емкостями. Когда растение освоится на новом месте, мульчируйте почву торфом, компостом или перегноем.

Уход за дельфиниумом

Полив

Растению требуется умеренный полив, не допускающий застоя. Иначе может быть загнивание корней.

В начале цветения дельфиниума частоту полива следует увеличить.

Особенно это важно в случае засушливого лета, добавила Маргарита Василискина.

Подкормка

«Подкармливать дельфиниум нужно в сезон два-три раза в неделю», — пояснила эксперт.

Весной растению нужны азотные удобрения для роста листвы, перед цветением — фосфорно-калийные (для пышности).

Как укреплять и срезать

«Высокие сорта обязательно подвязывают к опоре, чтобы ветер не сломал стебли», — рассказала Маргарита Василискина.

Бутоны для букетов срезают утром, когда раскрылась 1/3 цветков в соцветии. Они держатся в вазе пять-семь дней.

Пересадка

Дельфиниумы — чаще всего многолетники, но пересаживают их редко, так как растения плохо переносят процедуру из-за стержневой корневой системы.

«Пересаживать дельфиниум можно весной (с конца апреля по май) или осенью (в сентябре), в зависимости от климата», — рассказала эксперт.

Как пересаживать дельфиниум

Аккуратно выкопайте растение вместе с большим комом земли на корнях.

Подготовьте новую лунку — глубокую, с добавлением компоста и песка.

Заглубите (то есть закопайте) корневую шейку на два-три сантиметра.

обильно полейте после посадки.

«Дельфиниум пересаживают раз в три-пять лет, если куст ослаб, начал хуже цвести или разросся», — заключила Маргарита Василискина.

Болезни и вредители

Дельфиниумы красивы, но подвержены болезням, особенно в сырую погоду: например, цветок страдает от мучнистой росы и черной пятнистости.

Болезни

Фузариоз — грибковое заболевание, вызывает увядание стеблей. Почва заражается, растение гибнет. «Лечение невозможно — только профилактика, например, дренаж или севооборот», — рассказала Маргарита Василискина.

Мучнистая роса — белый налет на листьях. Возникает при высокой влажности и тесноте. Обрабатывают фунгицидами или народными средствами (мыльно-содовый раствор).

Черная пятнистость — темные пятна на листьях и стеблях. Нужно дважды обработать растение «Алирином», средством для борьбы с грибковыми заболеваниями растений.

Ржавчина — оранжевые пятна на нижней стороне листьев. Чтобы избавиться от них, удаляют пораженные части, опрыскивают коллоидной серой.

Вредители