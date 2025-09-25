Как тип привязанности влияет на выбор домашнего любимца

Психолог факультета «Дистанционное обучение» ФГБОУ ВО МГППУ Мария Куляцкая в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказала, что выбор домашнего любимца может отражать особенности привязанности и личные мотивы хозяина.

«Нельзя однозначно утверждать, что именно влияет на выбор. Дело может быть не только в типе привязанности, но и в семье, культуре, детском опыте. Иногда выбор экзотического животного говорит о желании проявить свою идентичность. Бездомных питомцев берут люди как с надежным, так и с тревожным типом привязанности, чтобы почувствовать себя нужным и спасти кого-то. А выбор титулованных породистых животных может указывать на желание повысить самооценку», - объяснила специалист.

По словам психолога, для хозяина с избегающим типом привязанности более безопасным выбором будет независимая кошка, а не требующая внимания собака. Но иногда такой человек выбирает и собаку в качестве бессознательной попытки компенсации, восполнения дефицита близких связей.