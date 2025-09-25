Как ухаживать за смородиной в осенний период?

Если правильно ухаживать за смородиной в осенний период, то в следующем сезоне она отблагодарит обильным урожаем. Издание Pravda.Ru опубликовало подробный порядок действий.

Смородина закладывает цветочные почки в конце лета-начале осени. Главными врагами будущего урожая являются: поздняя обрезка под мороз, азотные подкормки в это время, игнорирование профилактики болезней.

До конца сентября нужно удалить ветви старше 4-5 лет, все надломленные и больные побеги, слабые ветки у земли. Важно освободить место для роста сильных молодых побегов, на которых растет урожай. Под каждый смородиновый куст следует разложить подкормку из 1 ведра зрелого перегноя с 1 стаканом древесной золы лиственных пород. В начале октября нужно вылить по 2 ведра теплой воды под каждый куст, что снизит риск вымерзания мелких корней.

Для профилактики болезней можно сделать специальный настой. Формула такова: 200 г измельченного чеснока на 10 л воды настаиваются 12-24 часа и процеживаются. Затем нужно опрыскать куст и почву по листу в сухую погоду. Приствольный круг также рекомендуется утеплить с помощью мульчи.