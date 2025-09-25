Как помочь комнатной орхидее зацвести с помощью зеленого чая?

Иногда орхидея годами стоит на подоконнике и не цветет. Иногда причина заключается в нехватке питательных веществ. Как сообщает издание Pravda.Ru, простой зеленый чай может помочь пробудить растение.

© Вести Подмосковья

Необходимо использовать чистый зеленый чай без ароматизаторов и добавок. Сухие листья из пакетика можно высыпать в горшок с орхидеей раз в месяц в теплый сезон. Также есть вариант заварить чай в кипятке, остудить, процедить и полить цветок как простой водой. Чаще положенного лучше не подкармливать, так как переизбыток способен навредить.

Кроме того, можно попробовать пробудить цветение с помощью пересадки. При замене горшка нужно приобрести прозрачные пластиковые емкости с дренажными отверстиями. В качестве субстрата подойдет специальная смесь коры и мха. После пересадки стоит снова применить чайные подкормки для скорейшей адаптации.