Способ наточить ножи без точильного камня

Тупые ножи сильно нервируют, когда уже начал что-то готовить, а сделать этого нормально не можешь. Конечно, лучше делать это заранее, особенно, если есть хороший проверенный способ. Нам понадобится ненужный диск для болгарки: разрезаем его на две части и прикручиваем саморезом к небольшому бруску так, чтобы между половинку образовался угол. До конца можно закрутить диск после того, как выберем угол заточки.

Теперь берем нож, ставим его в этот угол и начинаем водить из стороны в стороны. Автор канала «Мастерская Самоделок» говорит о том, что на такую заточку уйдет минута, а приспособления хватит надолго.

