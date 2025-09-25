Осенняя битва за урожай: как избавиться от слизней раз и навсегда

Осенью огородники не только собирают урожай, но и убирают участки от мусора, сорняков, а также удобряют землю. Не стоит забывать и о слизнях, которые объедают вас, питаясь листьями, плодами и ягодами. Главные ночные вредители особенно активны в сырую погоду. Днем они прячутся во влажных тенистых местах: под досками, в сорняках или остатках растений.

© ГлагоL

Чтобы слизни не «прописались» на вашем участке, важно лишить их укрытий. Уберите ненужные доски, картон и другой хлам, поддерживайте чистоту и регулярно косите траву. Обратите внимание на мульчу: крупная, например, солома или щепа, привлекает вредителей, а мелкая (шелуха, лузга) — отпугивает. Если слизни уже атаковали участок, есть несколько простых методов. Самый эффективный — ручной сбор вечером с фонариком. Хорошо помогают также ловушки: разложите влажные доски или картон, под которые они забьются ночью, а утром соберите их. Также можно расставить вдоль грядок емкости с пивом — запах приманивает моллюсков, отмечает канал «С грядки — к столу». Опытные огородники советуют сделать барьеры из хвои, яичной скорлупы золы или опилок. Эти материалы слизни не любят. Растения также можно опрыскать настоем острого перца (50 г на 1 л воды). А вот специальные препараты следует применять лишь в крайних случаях, но стоит избегать опасных для почвы средств на основе соли, хлорки или медного купороса. Ранее «ГлагоL» рассказал, как из простых опилок сделать чудо-удобрение для огорода.