Как утилизировать мусор на даче, чтобы не нарваться на штраф

Осенью дачники чаще всего рискуют получить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности и неправильное обращение с отходами, в том числе растительными остатками. Так, сжигание листвы на участке может повлечь наказание. Какие штрафы могут получить дачники и как избавиться от сухих листьев, не попав под санкции, разбиралась «Вечерняя Москва».

Чем грозит сжигание листвы

Сжигание листвы, веток и другого мусора на дачном участке может привести к штрафу в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Это можно делать только в специально оборудованных местах. Помимо того что открытый огонь может перекинуться на траву и сооружения, тем самым повысив риск пожара, дым от горения также содержит канцерогены и загрязняет воздух.

Чтобы снизить риск пожарной опасности, можно разводить открытый костер:

в котловане, яме или рве не менее чем 0,3 метра глубиной и не более одного метра в диаметре;

на отдельной площадке с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочкой, баком или мангалом) объемом не более одного кубического метра.

При этом емкость необходимо использовать вместе с металлическим листом — его размеры должны позволять закрыть ее сверху полностью в случае, если понадобится локализовать процесс горения. Оставлять открытый огонь до прекращения тления без контроля нельзя.

За нарушение требований пожарной безопасности наступает административная ответственность по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Размеры штрафов:

от 5 до 15 тысяч рублей — за нарушение гражданами правил;

от 10 до 20 тысяч рублей — за те же действия в условиях особого противопожарного режима.

Если в результате нарушений правил пожарной безопасности будет причинен вред здоровью человека, то ответственность может наступить уже по Уголовному кодексу РФ, а размер штрафа — составить до двух миллионов рублей.

Чтобы утилизировать отходы и прочий мусор и при этом не нарушить правила пожарной безопасности, можно рассмотреть альтернативные методы.

Как лучше утилизировать органику

Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что штрафы действительно существуют, но на деле их выписывают не так часто.

«Все эти законы, заявления, штрафы — это из области теоретизирования и юридической казуистики. То есть к реальной жизни это не имеет никакого отношения», — считает собеседник «ВМ».

Однако это не отменяет ни правил пожарной безопасности, ни штрафа за их нарушение. К тому же риск пожара возрастает, если, к примеру, мангал расположен близко к дому, у которого, например, соломенная крыша.

«Полетят искры — и все загорится, запылает, от вашего дома запылают соседние. Поэтому нужно быть осторожным и по возможности ничего не жечь», — объяснил эксперт.

Помимо этого, стоит помнить и о том, что любой дым, будь то от сожженных листьев или, к примеру, от сигарет, может провоцировать онкологические заболевания. Поэтому если целыми днями жечь на участке растительные остатки, а еще пластик и другие отходы, это будет катастрофа и для вас, и для ваших соседей.

«Сжечь ветки можно в печи. А вот листья я не люблю убирать со своего участка, потому что они дают питание для почвы. Если растения можно подкормить удобрениями, то почва их не примет. Ее питание — органика, которой питаются бактерии, микроорганизмы, грибы и другие», — отметил Туманов.

Поэтому листву можно оставить в качестве питания для почвы. Но если листья больные, то их лучше утилизировать путем закапывания, как и гнилые яблоки. Если не устранить их, то такие отходы будут множить поры, и фитосанитарная обстановка на даче ухудшится настолько, что вылечить растения в дальнейшем будет крайне проблематично.

«Яблоки можно закопать в огороде или теплице — в последней температура выше, поэтому переработаются отходы очень быстро. Садовые культуры утилизируем в огороде, а огородные — в саду», — посоветовал собеседник «ВМ».

Туманов добавил, что выбрасывать органический мусор в контейнер или за забор не рекомендуется. Нужно утилизировать все лишнее на участке. Органика будет переработана, и ее используют растения и корни деревьев, заключил эксперт.

