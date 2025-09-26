Осенний уход за яблонями и грушами: как не дать гнили испортить будущий урожай

Чтобы в следующем сезоне получить изобильный урожай, о яблонях и грушах надо позаботиться осенью, пока на деревьях еще есть листва. Чаще всего садовая гниль распространяется из-за оставшихся на ветках засохших плодах, пораженных ветвях и опавшей листвы.

© ГлагоL

Опытные садоводы подсказали, что спасти плодовые деревья от гнили поможет тщательная санитарная уборка. Необходимо собрать и сжечь или вывезти с участка все растительные остатки, их ни в коем случае нельзя закладывать в компост. После уборки нужно опрыскать медьсодержащими препаратами, а также обработать и крону дерева, и почву в приствольном круге. На взрослое дерево требуется около 10-15 литров раствора. Обработку следует проводить в сухую безветренную погоду. Важно помнить, что медьсодержащие средства не смешивают с мылом, щелочами или удобрениями для листовой подкормки, отмечает ИА Nord-News. Ранее «ГлагоL» поделился способами избавиться от слизней раз и навсегда. Наиболее эффективным методом по-прежнему остается ручной сбор вредителей.