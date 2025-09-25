Созданы новые высокоурожайные сорта гороха

Учёные Федерального Ростовского аграрного научного центра (ФРАНЦ) создали три новых высокоурожайные сорта гороха, обладающие также рядом других преимуществ. Об этом рассказал замдиректора организации по научной работе центра Артём Гринько, сообщает РБК Ростов.

Это «Амулет», «Донец» и «Казачок». Средняя урожайность каждого из них составила от 29,6 до 31,4 центнеров с гектара, что выше чем у многих уже выращиваемых в стране. Гринько отметил, что такой показатель позволяет получить дополнительные объёмы в 40-60 тысяч тонн со 100 тысяч гектаров. В среднем урожайность выращиваемых в регионе до этого сортов составила всего лишь 25,6 ц/га. При этом учёный считает, что потенциал продуктивности новых сортов может составлять значительно выше - от 55 до 75.

Назвал он и другие преимущества новых сортов. В частности, они отличаются повышенной устойчивостью к засухе и повышенным температурам. Это позволяет им давать стабильный урожай в различные по погодным условиям годы. Также благодаря такому свойству они могут успешно возделываться в 50 регионах страны из различных климатических зон. По словам Гринько, благодаря этому они не уступают, а часто даже превосходят иностранные сорта по урожайности технологичности. Также индивидуальным преимуществом сортов «Амулет» и «Казачок» является их пищевая ценность. Содержание белка в их зерне составляет 29%, что в среднем на 3-5 выше чем у других зернового типа. Такие же показатели и у ранее разработанных в центре Премьера и Кадета. Также сортоиспытания проходит ещё одна разработка ФРАНЦ - сорт зернового гороха Корнет. Его средняя урожайность в конкурсном сортоиспытании составила 32,6, а максимальная 50,1 центнера с гектара.

Также РБК Ростов отмечает, что интерес к гороху растёт и у самих российских аграриев. Это подтверждают приводимые им данные Росстата, согласно которым с 2020 по текущий год посевные площади под культуру выросли с 1,3 до 2,16 млн га, а доля в структуре посевов - с 1,6 до 2,7%. В том числе, в ЮФО в текущем году под культуру выделили 376,5 тысячи гектаров, в том числе 18,5 тысячи, в Ростовской области. Это, соответственно, на 11 и 12% больше чем годом ранее.

Кстати

Ранее портал «Антонов сад» также приводил примеры других успешных сортов гороха в России. Например из раннеспелых это «Первенец» (высокорослый с нежными и сладкими горошинами), «Спринтер» (ультраскороспелый с высокой урожайностью и тоже сладким вкусом, а также устойчивостью к полеганию) и «Шесть недель» (подходит для заморозки и консервирования). Из среднеспелых - это также подходящий для заморозки и консервирования и сладкий «Глориоза» и сахарный сорт с сочными горошинами «Жегалова 112». Из поздних сортов можно выделить лущильный «Телефон» с высокой урожайностью, большим содержанием белка и витаминов B и C.