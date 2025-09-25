Что должно быть в аптечке домашнего питомца

Не только людям, но и домашним питомцам необходима домашняя аптечка. Ее содержимое поможет в выполнении простых манипуляций или оказании экстренной помощи до визита к ветеринарному врачу. Базовый набор средств и препаратов перечислили специалисты госветслужбы Москвы.

© Mos.ru

Домашний травмпункт

В домашней ветаптечке обязательно должен быть набор для обработки ран. Под рукой необходимо иметь стерильные бинты, салфетки, ватные диски, тампоны, лейкопластырь и самофиксирующийся ветеринарный бинт на случай, если питомец поцарапался или поранил лапу.

Следует помнить, что не все разработанные для людей препараты подходят для животных. Например, для обработки ран домашнего любимца нельзя использовать йод или зеленку, они могут вызвать химический ожог. Вместо них следует положить в аптечку хлоргексидин и мирамистин. Для промывания ран, мест повреждения кожи, слизистых оболочек также можно использовать обычный физраствор. Он не щиплет и не вызывает раздражения.

Помимо этого, можно запастись и некоторыми специфическими ветеринарными препаратами. Например, для остановки кровотечения при обрезке когтей можно использовать специальную гемостатическую пудру.

Базовые препараты

В числе обязательных лекарств, которые должны быть в домашней аптечке питомца, — группа препаратов для экстренной помощи при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Это сорбенты, помогающие при отравлении, тошноте, диарее, слабительные на случай запоров, а также регидратирующее средство для профилактики обезвоживания.

Необходимо иметь и успокоительные средства. Они применяются при стрессе, транспортировке питомца, перед визитом в ветклинику. Для животных используются только ветеринарные препараты и подбирать их следует вместе с ветврачом.

Антигистаминные препараты нужны для скорой помощи при аллергической реакции, обезболивающие — при острой боли, спазмолитики помогут при спазмах гладкой мускулатуры. Для назначения лекарств и определения их дозировки необходимо посоветоваться с ветеринарным врачом, чтобы не навредить питомцу. Для каждого животного дозировка рассчитывается индивидуально.

Защита от паразитов

Аптечка домашнего питомца должна включать и препараты для регулярной обработки от глистов, блох и клещей. Антигельминтные средства для профилактики глистных инвазий нужно давать кошкам и собакам один раз в три месяца, а обработку от клещей проводить ежемесячно в период активности паразитов (с марта по ноябрь). Ветеринарные препараты поможет подобрать врач.

Любые предназначенные для людей противопаразитарные и инсектицидные средства животным давать нельзя.

Полезные приборы

В ветаптечке обязательно должен быть личный (желательно электронный) термометр питомца. Он безопаснее, чем ртутный, и не разбивается. Температуру животным измеряют ректально, после использования прибор нужно очищать и обрабатывать антисептиком.

Клещеудалитель (специальная вилочка для аккуратного снятия клещей) и таблеткодаватель — еще два полезных ветеринарных устройства, которые стоит иметь в аптечке. Последний пригодится в случае, если питомцу сложно дать лекарство.

Проконсультироваться по содержимому домашней аптечки можно во время приема у ветврача в любой из 25 государственных ветеринарных клиник столицы. Записаться к специалисту можно на сайте mos.ru с помощью суперсервиса «Мой питомец» или позвонив в контакт-центр госветслужбы: +7 495 612⁠-12⁠-12 (круглосуточно).