Как создать оптимальную среду для разведения аквариумных рыб

Разведение рыбок в домашнем аквариуме не такое уж и легкое занятие, вам потребуется много времени, терпения и заботы. Помимо этого, нужны оптимальные условия: соответствующее качество воды, корма, температура и уровень pH.

Если нерест не происходит естественно, применяют мягкие методы стимуляции. Можно попробовать добавить побольше растений, которые служат укрытием и стимулируют инстинкты или скорректировать температуру воды. Необходимо также проверить и отрегулировать уровень pH под конкретный вид рыб.

Также эффективны более частая замена воды, добавление в рацион живых продуктов и обеспечение достаточного пространства. Для крупных рыб, таких как арованы, иногда необходим пруд, уточняет канал «Аква-Космос».