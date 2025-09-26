Найдена безопасная альтернатива антибиотикам в кормах для птицы

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины доказали, что добавление 200 г полисахаридной фракции бурых водорослей на тонну корма максимально укрепляет иммунную систему цыплят-бройлеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

© unsplash

«Полисахаридная фракция бурых водорослей содержит в основном фукоидан - сульфатированный полисахарид с сильными биологическими свойствами. Фукоидан обладает противовирусными, противоопухолевыми, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами», — цитирует пресс-служба руководителя исследования, профессора Ларису Карпенко.

Эксперимент, проведенный на 90 цыплятах-бройлерах в подмосковном селекционно-генетическом центре, длился 35 дней. Помимо усиления фагоцитоза в 2,1 раза, у птиц, получавших добавку, бактерицидная активность сыворотки крови выросла на 19%, а активность защитного фермента лизоцима - на 26%.

Исследование предлагает решение проблемы антибиотикорезистентности в животноводстве.

«Применение полисахаридной фракции стимулирует факторы врожденного иммунитета, что проявляется в активации процессов фагоцитоза и увеличении бактерицидной активности сыворотки крови», — отметила Карпенко.

Ученые связывают эффект с укреплением кишечного барьера - первой линии защиты организма от инфекций. Разработка может стать основой для создания безопасных кормовых добавок, заменяющих антибиотики в птицеводстве.