Что делать, если вы нашли летучую мышь

Чердаки, щели в зданиях, подвалы — все это прекрасные места для зимовки с точки зрения летучей мыши. Зимой они впадают в спячку, поэтому осенью начинают искать, где переждать холода. В это время рукокрылые могут залетать в квартиры, пугая горожан. Стоит ли бояться непрошенных гостей, можно ли кормить их «яблочками с молоком» и кто самоотверженно спасает заплутавших зверьков — в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Почему летучие мыши залетают в дома

«Летучие мыши — летние животные, поскольку питаются насекомыми. Осенью они начинают активно отъедаться, чтобы запасти необходимое количество жирка», — рассказывает «Газете.Ru» волонтер Максим Рублев.

Когда на улице холодает, мыши становятся сонными и особенно беспомощными. В это время люди для них особенно опасны — рукокрылые ищут пристанище, а их хладнокровно выкидывают на улицу, обрекая на гибель.

«Человек находит спящую летучую мышь на балконе и просто ее выбрасывает, соответственно, животное гибнет. Если взять более южные регионы, у них почему-то очень любят в зимнее время менять крыши... Начинают вскрывать крышу, а там колонии в 300–400 животных. И были случаи, когда рабочие просто выбрасывали их на улицу. Им надо где-то 20–30 минут, чтобы прогреться после спячки, они лежат сонные, пытаются что-то сделать, пищат — а люди просто идут по тротуару и давят их», — описывает волонтер.

Куда обратиться, если встретили летучую мышь

Рублев вот уже восемь лет занимается спасением рукокрылых. Днем он помогает готовить сотрудников для московского метрополитена (в Корпоративном университете Транспортного комплекса), ночью — ездит по вызовам за найденными мышами.

«С восьми утра до пяти вечера я на основной работе, с пяти вечера до восьми утра у меня спасение животных, — уточняет мужчина. — Буквально позавчера вечером я ездил в Реутов [за летучей мышью из подъезда]. Забрал в коробочке, сейчас она себя прекрасно чувствует, отъедается, потому что она достаточно худая, видимо, давно была в подъезде».

Сначала он помогал Московскому зоопарку, где есть свой Центр спасения летучих мышей, затем организовал некоммерческое движение Batspas.

«Спасаем драконов от принцесс», — говорится в описании организации в соцсетях.

У нее два основных сотрудника — Рублев с женой.

«Плюс у нас еще есть друзья, коллеги, спасатели, волонтеры, которые помогают. Точное количество сказать не могу, но они также готовы по первому вызову ехать спасать», — подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

В отличие от столичного зоопарка, куда летучую мышь надо привозить лично, волонтеры готовы сами приехать за «найденышем», забрать его, при необходимости передать ветеринарам и оплатить лечение.

Те летучие мыши, что попали в руки волонтеров осенью, остаются у них до весны (после чего их выпускают в дикую природу, так как они не могут жить в домашних условиях). Если мышь недостаточно «жирненькая» и слишком мало весит для спячки, ее откармливают. Для откорма Рублев использует сверчков и мучных червей.

«У нас дома для них два персональных холодильника, где они всю зиму спят. Температура для сна у них плюс три — плюс пять градусов. Спят в пластиковых боксах, где стоит водичка, висит тряпочка, и они в тряпочках спят. Мы периодически их контролируем, чтобы вес был нормальным. Мышей разного пола держим отдельно, стараемся даже в разных холодильниках», — уточняет собеседник «Газеты.Ru».

По словам Рублева, в России много неравнодушных людей, которые занимаются спасением летучих мышей. В Ростове, например, живет женщина-волонтер, которая забирает животных целыми колониями и устраивает на зимовку по несколько тысяч мышей. А когда однажды летучая мышь залетела в общежитие МГУ, студентки перекрыли весь этаж и никого не пускали до приезда специалистов.

Чем полезны летучие мыши

По оценке Мосприроды, в столице обитает девять видов рукокрылых, из которых шесть занесены в Красную книгу города. И хотя мы зачастую не замечаем наших маленьких пушистых соседей, по ночам они выполняют важную работу — борются с вредителями.

«Одна летучая мышь в среднем за ночь съедает порядка 500–600 комаров. Они уничтожают очень много вредных кровососущих насекомых, которые мешают людям», — объясняет Рублев.

К сожалению, не все горожане осведомлены о пользе летучих мышей. Равно как и о том, что нападают они только на комаров, а человека первыми не атакуют. И уж тем более не пьют ни у кого кровь — в нашей стране мышам-«вампирам» слишком холодно, и здесь такие виды не живут (в целом, кровососов среди рукокрылых крайне мало, это лишь три вида из 1,4 тыс., да и те кусают животных, а не людей).

Что ест летучая мышь

«Все [отечественные] летучие мыши насекомоядные, соответственно, им нельзя давать ни яблочко, ни молочко, ни хлебушек, ничего такого», — предостерегает Рублев.

Из-за быстрого обмена веществ летучая мышь, скорее всего, съест все, что вы ей предложите. Однако обычные продукты ей навредят, из-за чего животное потом придется лечить. Квартирные тараканы или опарыши с мотылем из рыболовного магазина летучей мыши тоже не подходят. Но не стоит переживать, что мышь голодает — они вполне могут обходиться без еды несколько дней.

Что нельзя делать при встрече с летучей мышью

Навредить летучим мышам мы можем и сами того не желая. Рукокрылые довольно беззащитны из-за своего маленького веса, особенно в квартире, где они оказываются в западне. Поэтому ни в коем случае не стоит кидаться в залетевшую летучую мышь тапками, полотенцами и прочими подручными предметами — можно травмировать хрупкое животное. Также важно не подпускать к нему домашних питомцев.

«Летучие мыши, двухцветный кожан, например, в среднем весят десять грамм, соответственно, собаки и кошки очень легко могут повредить их или убить», — указывает Рублев.

Что делать, если летучая мышь залетела в квартиру

Для тех, кто впервые столкнулся с летучей мышью у себя дома, Batspas подготовил специальную инструкцию. Согласно ей, если к вам залетела летучая мышь, нужно включить в комнате свет, так как это означает «день», и тогда животное не будет прятаться. Не надо пытаться поймать мышь в полете, это только спровоцирует ее забиться в какую-нибудь щель. Только когда рукокрыл успокоится и куда-то сядет, нужно осторожно взять его руками.

«Это не так страшно, как кажется. Постарайтесь держать при этом так, чтобы крылья были прижаты к телу, чтобы не повредить тонкую перепонку», — рекомендуют специалисты.

Руки при этом должны быть в плотных перчатках (можно аккуратно использовать полотенце). Незваного гостя следует перенести в заранее подготовленную коробку или контейнер (не в пакет, который мышь легко прогрызет) с дырочками для воздуха и как можно скорее передать волонтерам.