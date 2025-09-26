Кинолог объяснил, что предпринять при потере домашнего питомца

Кинолог Голубев объяснил, что предпринять при потере домашнего питомца
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул важность немедленных действий при исчезновении домашнего любимца. Первые часы после пропажи собаки играют решающую роль в ее поиске, ведь именно тогда вероятность успешного возвращения максимальна.
Эксперт рекомендовал действовать сразу по нескольким направлениям одновременно. Одним из ключевых шагов является максимальная огласка происшествия. Важно активно распространять информацию в социальных сетях, размещая посты с фотографией и описанием животного в местных сообществах, чатах жилых комплексов и районов.
К процессу полезно привлечь друзей, знакомых и волонтеров, разделив обязанности среди участников поисков. Кто-то может заняться публикациями онлайн, а кто-то займется развешиванием бумажных объявлений в районе.
— Для предотвращения подобных ситуаций приобретите для питомца адресник и по возможности чипируйте собаку. У животного от заводчика должно быть клеймо, — добавил Голубев.
По его словам, это значительно облегчит процесс идентификации и возврата животного владельцу в случае потери.
Но бывает и обратная ситуация — человек сам находит потерявшуюся собаку. Тогда первым делом следует уделить внимание поведению животного. Кинолог предложил провести наблюдение около четверти часа: если владелец не появится, придется задуматься над дальнейшими действиями относительно найденного животного.
Один из вариантов — временно разместить собаку у себя либо обратиться в специализированные организации.
При взаимодействии с найденным животным специалист рекомендовал проявлять осторожность, избегать резких движений и не напугать животное. Для установления контакта лучше спокойно присесть рядом с ним, отвлечь взгляд и позволить животному самостоятельно подойти и обнюхать нового знакомого.
Затем необходимо проверить маркировочные знаки — наличие адресника или клейма, которые позволят быстро выявить владельца.
Особенно внимательным нужно быть, если собака была оснащена микрочипом. Информацию о владельцах такого животного легко получить в ветклинике, использующей специальное оборудование для считывания данных с чипа. Но даже при отсутствии какой-либо маркировки нельзя терять надежду: размещение подробных объявлений, просмотр специализированных ресурсов и опрос владельцев собак поблизости способны привести к успешному возвращению беглеца домой.
Важно помнить о мерах предосторожности против мошенничества. Голубев предупредил, что при появлении претендентов на право владения найденной собакой не стоит спешить передавать животное первому желающему. Следует удостовериться в подлинности притязаний, задав ряд вопросов и проверив реакции животного на появление возможных хозяев, сообщает РИАМО.
