Кинолог объяснил, что предпринять при потере домашнего питомца

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул важность немедленных действий при исчезновении домашнего любимца. Первые часы после пропажи собаки играют решающую роль в ее поиске, ведь именно тогда вероятность успешного возвращения максимальна.

Эксперт рекомендовал действовать сразу по нескольким направлениям одновременно. Одним из ключевых шагов является максимальная огласка происшествия. Важно активно распространять информацию в социальных сетях, размещая посты с фотографией и описанием животного в местных сообществах, чатах жилых комплексов и районов.

К процессу полезно привлечь друзей, знакомых и волонтеров, разделив обязанности среди участников поисков. Кто-то может заняться публикациями онлайн, а кто-то займется развешиванием бумажных объявлений в районе.

— Для предотвращения подобных ситуаций приобретите для питомца адресник и по возможности чипируйте собаку. У животного от заводчика должно быть клеймо, — добавил Голубев.

По его словам, это значительно облегчит процесс идентификации и возврата животного владельцу в случае потери.

Но бывает и обратная ситуация — человек сам находит потерявшуюся собаку. Тогда первым делом следует уделить внимание поведению животного. Кинолог предложил провести наблюдение около четверти часа: если владелец не появится, придется задуматься над дальнейшими действиями относительно найденного животного.

Один из вариантов — временно разместить собаку у себя либо обратиться в специализированные организации.

При взаимодействии с найденным животным специалист рекомендовал проявлять осторожность, избегать резких движений и не напугать животное. Для установления контакта лучше спокойно присесть рядом с ним, отвлечь взгляд и позволить животному самостоятельно подойти и обнюхать нового знакомого.

Затем необходимо проверить маркировочные знаки — наличие адресника или клейма, которые позволят быстро выявить владельца.

Особенно внимательным нужно быть, если собака была оснащена микрочипом. Информацию о владельцах такого животного легко получить в ветклинике, использующей специальное оборудование для считывания данных с чипа. Но даже при отсутствии какой-либо маркировки нельзя терять надежду: размещение подробных объявлений, просмотр специализированных ресурсов и опрос владельцев собак поблизости способны привести к успешному возвращению беглеца домой.

Важно помнить о мерах предосторожности против мошенничества. Голубев предупредил, что при появлении претендентов на право владения найденной собакой не стоит спешить передавать животное первому желающему. Следует удостовериться в подлинности притязаний, задав ряд вопросов и проверив реакции животного на появление возможных хозяев, сообщает РИАМО.

