Домашние животные, особенно кошки, часто оставляют после себя не только теплые воспоминания, но и затяжки на текстиле. Если следы на диване еще можно замаскировать защитной пленкой, то с тюлем такой прием не сработает. Однако существует простой и доступный способ устранить мелкие затяжки на шторах – с помощью обычной монетки.

Достаточно положить ткань на твердую поверхность и аккуратно провести монетой несколько раз по поврежденному месту. Тканевые волокна постепенно возвращаются в исходное положение, и затяжка становится почти незаметной. Метод особенно эффективен на тонком материале, таком как тюль.

Этот же способ применим и к одежде, помогает справиться с затяжками на свитерах, кофтах или даже капроновых колготках.