Как построить дачный погреб, чтобы он работал десятилетиями

Надежный погреб может десятилетиями служить верой и правдой. Его главный плюс в том, что полностью автономный и не зависит от электричества. В погребе можно хранить не только свежие и консервированные овощи, но и вина, сыры или запасы продуктов.

Чтобы погреб прослужил не одно десятилетие, сделайте прочные стены, качественную гидроизоляцию, которая бы защищала от грунтовых вод, а также надежную систему вентиляции, которая поможет в циркуляции воздуха и борьбе с сыростью. Кроме того, важно установить утепленный люк, чтобы зимой не допустить промерзания, напоминает канал «GadgetPage».

Чаще всего проблемы возникают из-за появления воды, плесени, конденсата и грызунов. Чтобы их решить, сделайте дренаж, настройте вентиляцию, утеплите стены и поддерживайте чистоту. Порядок можно поддерживать регулярной ревизией, побелкой стен известкой и проветриванием.

