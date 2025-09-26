Что нужно сделать, чтобы собака меньше нервничала в клинике

Ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская рекомендовала заранее готовить собаку к походу в клинику.

В беседе с газетой «Известия» специалист отметила, что можно начать с простых действий, которые имитируют осмотр у врача.

«Полезно время от времени осматривать уши, зубы, лапы, аккуратно прикасаться к животу», — сказала Романовская.

По словам специалиста, на сам приём можно взять любимую игрушку или мягкий плед с запахом дома. Эти предметы могут стать настоящими «островками безопасности» для животного, добавила врач.

«Собаки, которые чувствуют себя в безопасности рядом с хозяином и окружающими предметами, легче переносят осмотр, а ветеринару проще оказать им качественную помощь», — сказала эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что в стране растёт интерес к страхованию домашних питомцев. Полис позволяет защитить животных от рисков, связанных с заболеваниями, травмами и даже кражами.