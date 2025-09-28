Пять вещей интерьера, от которых нужно избавиться

Пять вещей, которые говорят об интерьере больше, чем кажется — избавьтесь от них
Самый продуманный, дорогой и стильный интерьер могут испортить, казалось бы, обычные вещи. Они нарушают гармонию, создают ощущение временности или просто выглядят одиноко.
Пластмассовые корзины для хранения очень дешевят интерьер. Гораздо уютнее смотрятся их аналоги из натуральных материалов, например, ротанга или текстиля. Они выполняют ту же функцию, но добавляют интерьеру тепло и уют.
Мебель кислотных оттенков смотрится безвкусно и вычурно. Они оттеняют другие предметы мебели, эгоистично привлекая к себе внимание. Никто не заметит ваши дорогие шторы или шкаф из красного дерева. К тому же яркие, кричащие оттенки быстро утомляют взгляд. Дизайнеры советуют выбирать более нейтральную основу интерьера с яркими акцентами в виде подушек, пледа или декора.
Помимо этого, перечеркнуть все усилия могут шторы неправильной длины или кричащего цвета. Слишком длинные полотна непрактичны, а неудачный цвет притягивает к себе внимание, нарушая визуальный баланс в комнате. Шторы должны гармонировать с одним из ключевых элементов комнаты, например, цветом стен, текстиля или обивки мебели.
Без сомнения, прозрачные клеенки на столах защищают поверхность, но они ассоциируются с дачной кухней и выглядят довольно бедно. Выбирайте лучше классические скатерти из плотного хлопка или льна, которые сразу придают уют и тепло, рекомендует канал «Уютный дом с BLIZKO».
И, наконец, бескаркасные пуфы-мешки. Прекращайте покупать этот бесполезный пылесборник. Кроме того, они придают интерьеру вид студенческого общежития. Куда более интереснее и удачнее будут смотреться компактные кресла или банкетки.
