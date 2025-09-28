Что сделать сейчас, чтобы получить хороший урожай чеснока

Озимый чеснок будет с кулак: что сделать сейчас, чтобы забыть о подкормках весной
Чтобы получить хороший урожай чеснока, нужно правильно подготовить почву осенью. Если вы все сделаете правильно, летом подкармливать вовсе не придется.
Опытные огородники отмечают, что чеснок не любит избытка органики, особенно свежего навоза или перегноя. Слишком много органического удобрения, внесенного в борозды перед посадкой, приводит к росту ботвы, а не головки, и может обжечь нежные корни. Лучше вносить перепревший перегной за месяц до посадки, равномерно распределяя его при перекопке. Не стоит забывать о калие. Ведь именно он отвечает за вкус, размер и лежкость чеснока, а также повышает его устойчивость к холодам. Лучший источник — сульфат калия или калимагнезия, которые вносят осенью под перекопку. Можно использовать и золу, но отдельно от органики, поясняет канал «Урожайный сад и огород».
Помимо этого, подкормите растение серой и магнием. Сера отвечает за острый вкус и аромат, а также входит в состав эфирных масел чеснока. Магний важен для фотосинтеза и укрепления. Вносить их тоже нужно осенью, чтобы к весне они дошли для растения. Как ранее писал «ГлагоL», озимый чеснок нужно посадить до наступления первых заморозков, чтобы зубчики укоренились, но не пошли в рост.