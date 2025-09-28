Секрет ухода за геранью, о котором мало знают

К осени все мы становимся не такими счастливыми и бодрыми. Также работает и с цветами — пора отцветать. Но такого точно нельзя сказать про герань — именно она может радовать вас целую зиму, как утверждает канал «На даче у деда Егора».

Начинайте уход в сентябре с обрезки. Не жалейте вытянувшиеся побеги, убирайте верхушки и укорачивайте стебли. Это стимулирует рост новых побегов и будущих бутонов. Также забудьте об азотных удобрения, так как они стимулируют только рост листвы. Используйте фосфорно-калийные подкормки для цветущих растений небольшими, но регулярными порциями.

Поставьте герань на самый светлый подоконник, если дни короткие — добавьте подсветку. Оптимальная температура — 15–18 градусов. После обрезки полейте растение раствором аптечного йода: 1 капля на литр воды. Это укрепит корни и простимулирует развитие новых бутонов.

