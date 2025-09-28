Инструкция по созданию наволочки для новичков

Пошив наволочек — это простое и очень полезное занятие, которое позволяет сэкономить кучу денег на покупке постельного белья. Автор канала «Шить буду» публикует простую инструкцию, с которой справится даже новичок.

© ГлагоL

Вам понадобится кусок ткани размером 54х167 см с учетом припусков и клапана не менее 25 сантиметров. Лицевой стороной складываем внутрь, отмеряем от кромки 83,5 см и по длине — 54 см. Не забывайте использовать кромку ткани, так вам не придется подшивать одну из сторон. Если ее нет, то подшейте обе короткие стороны. Подшиваем короткий край без кромки двойной подгибкой на 1 сантиметр, от подшитого края отмеряем 71 сантиметров и делаем небольшие надсечки. Затем складываем деталь по надсечкам изнанкой наружу, скалываем булавками. Прострачиваем по длинным сторонам с припуском в половину сантиметра, выворачиваем наволочку, расправляем углы и делаем строчки с изнанки для чистоты. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как своими руками построить дачный погреб, чтобы он защищал ваши продукты десятки лет. Главное — сделать хорошую вентиляцию и крепкие стены.