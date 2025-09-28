Стало известно, что нужно питомцу для путешествий и перелетов

В первую очередь необходимо подготовить документы и поставить в ветеринарный паспорт отметку о вакцинации от бешенства.

Затем следует оплатить отдельный перелет для животного. У разных авиакомпаний цены отличаются. Часто они зависят от времени оформления и определенных условий. Примерный прейскурант варьируется от 2 499 до 5 000 рублей.

Питомцы должны находиться в перевозке. Ее размер связан с размером и породой животного:

маленькие: до 8-10 кг с переноской. Их размещают под креслом, сама сумка или клетка не больше 115–126 см (сумма высоты, длины и ширины);

средние: 15-23 кг с переноской. Они могут сидеть на соседнем кресле в переноске большего размера (до 135 см);

крупные: если вес с переноской - до 50 кг, подойдет перевозка в багажном отсеке.

При этом собаки-поводыри путешествуют в салоне без таких ограничений.

Нельзя не сказать и про комфортные условия для четвероногих. Им должно быть удобно лежать, вставать и разворачиваться, а в случае с птицами нужно организовать такую клетку, чтобы пернатые могли раскрывать крылья.