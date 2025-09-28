У собак обнаружили необычный тип мышления

Ранее оно считалось исключительной чертой человека.

© unsplash

Исследователи провели эксперимент с участием бордер-колли, пишет газета The Times. Как показало исследование, самые умные из питомцев могли не только запоминать названия игрушек, но и классифицировать их по категориям в зависимости от разных типов игр. Эта способность проявилась даже при работе с незнакомыми предметами.

В ходе эксперимента хозяева играли с животными и использовали игрушки двух типов: для перетягивания и для броска. Все предметы визуально отличались друг от друга. Спустя неделю собаки приносили из корзины именно те игрушки, которые соответствовали названной хозяином категории.

Учёные полагают, что бордер-колли самостоятельно сформировали в своём сознании абстрактные категории предметов и сопоставили их с известными словами.