Как убрать желтые пятна от пота: народные методы

Желтые разводы на одежде, особенно белой, — это печальный знак того, что вещь придется выбросить. Но на деле же можно попробовать ее спасти. Автор канала «Идеи вашего дома» предлагает несколько советов, главный — не гладить испачканные вещи. Чтобы избавиться от свежих пятен, натрите участок хозяйственным мылом, оставьте на 30 минут и постирайте. Также можно замочить вещь в мыльном растворе, а затем обработайте солевым в концентрации 1 чайная ложка на стакан воды (250 мл). Темные вещи со старыми пятнами очистит раствор лимонной кислоты в концентрации 1 чайная ложка на 100 мл воды или 9% уксус. Оставляем на час и стираем. Для цветных вещей растворяем две таблетки аспирина в половине стакана воды, через 2-3 часа стираем хозяйственным мылом.

Важно помнить, что·не нужно тереть загрязнения, использовать средства с хлоркой и горячую воду, если это не хлопок. В качестве профилактики попробуйте носить свободные вещи в жару и использовать вкладыши.

