Как сделать ванну сияющей: старые и проверенные способы

Ванная — это та комната в квартире, которую хочется видеть всегда чистой. Именно здесь можно побыть с самим собой и привести душу и тело в порядок. Но если так случилось, что это место перестало радовать, то стоит попробовать несколько традиционных методов борьбы с налетом, как советует автор канала «Двойная Порция Полезных Советов».

© ГлагоL

Если ванна акриловая, то можно набрать в нее горячую воду, добавить полтора литра белизны, перемешать и оставить на несколько часов, после этого смыть душем. В борьбе с тонкими ржавыми подтеками поможет щавелевая кислота. Ее нужно развести водой до состояния каши, нанести точечно на полчаса и смыть водой. Также можно использовать менее агрессивные варианты очистки. Например, смешать соду с уксусом, оставить на несколько часов и потереть щеткой. Этот же вариант сработает, если заменить уксус на перекись водорода. Она отлично отбеливает ванны. Ранее «ГлагоL» писал о том, как очистить кухню после творческих порывов. Эксперты советуют выбрасывать ненужные вещи раз в пару месяцев и обрабатывать плиту раствором из воды и соды.