Простые способы прочистить дымоход от сажи

После покупки дачи с печным отоплением многие сталкиваются с проблемой забитого дымохода. Автор канала «Двойная порция полезных советов» предлагает несколько эффективных методов по быстрой очистке труб.

Механическую чистку можно проводить с помощью ершика с грузом или через прочистную дверцу, используя вращающийся ершик на штанге. Но самый удивительный способ — химический, в котором вам помогут картофельные очистки. Для этого нужно подсушить их и сжечь в печи, чтобы крахмал разрушил отложения сажи. Лучше сжигать их вместе с осиновыми дровами, дающими высокое пламя и помогающими выжигать сажу. Также вы можете сжигать алюминиевые банки или скорлупу грецких орехов, при растопке добавлять в дрова немного крупной соли, чтобы трубы загрязнялись не так быстро. В любом случае, слишком большое отложение сажи потребует удаления механическими способами, но обычно до этого уже не доходит.