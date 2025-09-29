Ветврач назвала самую распространенную ошибку владельцев животных

Ветврач Виктория Романовская выразила мнение, что самая распространённая ошибка владельцев домашних животных — это перекармливание.

«Иногда хозяева просто не знают, сколько именно должен получать питомец. Суточная норма зависит от веса, возраста, уровня активности и даже породы. Для сухих и влажных кормов производители указывают на упаковке рекомендуемую порцию — её важно не превышать, а при необходимости корректировать», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, всё гораздо сложнее с натуральным питанием, так как при составлении рациона «на глаз» легко нарушить баланс белков, жиров и углеводов.

Опасным Романовская назвала и кормление со стола.

«Кусочек сыра, хлеба или колбасы может показаться безобидным угощением. Но такие продукты содержат соль, специи и жиры, с которыми организм животного не справляется», — пояснила она.

Как добавила эксперт, некоторые продукты, в том числе шоколад и лук, для питомцев токсичны.

