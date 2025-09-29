Лежанка, лоток и базовые команды: как сформировать полезные привычки у питомца

Домашние животные для многих москвичей становятся членами семьи. Чтобы жизнь с ними была комфортной, важно обучать питомца базовым командам и приучать к правильным привычкам. Специалист столичного Комитета ветеринарии рассказал, какие команды наиболее важны и как приучить кошку к лотку, лежанке и когтеточке, а собаку — к поводку.

Самые важные навыки

В первую очередь необходимо обучить питомца социальным навыкам — общаться со знакомыми и незнакомыми людьми, а также другими животными. Кроме того, любимец должен знать, как эффективно взаимодействовать с окружающей средой — не бояться переноски, ездить в машине, находиться в городе. Ему необходимо правильно реагировать на велосипедистов, людей с колясками, спокойно позволять чистить уши и стричь когти.

Осваивать эти базовые навыки нужно с раннего возраста — до трех-четырех месяцев. Хозяину следует постепенно знакомить питомца с окружающей средой, новыми занятиями, регулярно проводить гигиену, чтобы она стала привычным делом. Важно хвалить животное и давать лакомство — так у него формируется позитивная ассоциация. С кошкой лучше избегать резких движений и громких звуков, а также при необходимости давать ей возможность уединиться.

Базовые команды и как им обучить

Послушание животного напрямую зависит от знания команд. Оно достигается с помощью тренировок.

Специалисты московских ветеринарных клиник отмечают, что самая полезная команда, которую должна знать каждая собака, — «ко мне». Она помогает контролировать поведение питомца вне дома и в общественных местах. Кошек тоже можно обучить этой команде, однако, в отличие от собак, они редко выходят на улицу (или совсем никогда) и не гуляют без поводка. Исключение — кошки, живущие на даче или в загородном доме. Но такие животные обычно откликаются на имя, а не команду.

«Ни в коем случае нельзя использовать команду “ко мне” с целью наказания. Например, собака убежала в кусты и ест что-то запрещенное, в этот момент владелец дает команду. Собака прибегает, а ее начинают ругать. Это очень распространенная ошибка, когда команду “ко мне” превращают в наказание — ругают после подхода, используют, когда чистят уши или стригут когти, и животное перестает подходить», — отмечает Наталья Левченко, зоопсихолог Донской государственной ветклиники.

Как обучить команде «ко мне»:

шаг первый: позовите питомца по имени или просто скажите: «Ко мне» громким, радостным и приветливым голосом;

шаг второй: когда питомец начнет подходить, поощрите его лакомством и лаской;

шаг третий: повторяйте команду регулярно и по нескольку раз в день.

Хозяину следует постепенно увеличивать дистанцию и добавлять отвлекающие факторы — переходить от тихого, спокойного места к более оживленному. Это может быть двор, парк или другие общественные пространства.

Еще одна важная команда — «фу», «нельзя» или «нет». Когда питомец начинает грызть мебель, лезть на стол, кусаться или совершать другое нежелательное действие, хозяину нужно четко сказать: «Нельзя» — и дождаться, пока животное не прекратит. Если оно не останавливается, следует изолировать его и создать преграду. Для этого можно переключить внимание животного. Важно, чтобы у него не закрепилась ассоциация, что для игры с хозяином ему нужно драть диван или грызть тапки.

Как приучить питомца к лотку, лежанке, когтеточке или поводку

Приучение питомца к лотку, лежанке, когтеточке и поводку — важные навыки ухода и совместной жизни. Хозяину следует набраться терпения и помнить, что регулярные тренировки точно приведут к положительному результату.

У каждого члена семьи в доме есть любимое место отдыха, и питомец не исключение. Идеально организовать для него два уголка — один в тихом месте, второй — рядом со всеми, например на кухне или в гостиной. Необходимо выбрать удобную, подходящую по размеру лежанку и приглашать на нее животное ласково, используя лакомства и игрушки. Постепенно следует закреплять навык — когда питомец ложится, давать любимую еду и хвалить. Нельзя отгонять животное от лежанки — необходимо дать ему понять, что это его личное место.

Чтобы мебель и обои оставались целыми, нужно потратить время и силы на приучение кошки к когтеточке. Хозяину следует выбрать устойчивую царапалку подходящего размера и текстуры — например из сизаля, поместить ее рядом с местами, где кошка часто точит когти, и показать питомцу, как пользоваться когтеточкой — можно слегка поцарапать ее, издавая звук. Побудить любимца к использованию царапалки можно с помощью лакомства и похвалы. Если кошка точит когти в нежелательных местах, следует аккуратно перенести ее к когтеточке. Можно немного сбрызнуть царапалку экстрактом кошачьей мяты (если нет аллергии), чтобы привлечь внимание животного.

Вопрос туалета не менее важный. Для успешного приучения нужно выбрать правильный лоток и наполнитель — без резких запахов, подходящий по размеру. На первых порах лучше использовать два лотка. Следует поставить их в тихое доступное место и показывать питомцу сразу после еды, сна или игры, когда обычно возникает потребность воспользоваться лотком. Если котенок или щенок сделал свои дела рядом, необходимо аккуратно перенести его в лоток, чтобы он понял связь. Важно вознаграждать питомца похвалой и лакомствами после каждого удачного похода в лоток и не забывать регулярно мыть туалет.

Приучать питомца к поводку и ошейнику нужно еще дома. Для этого следует надеть их на собаку и дать привыкнуть. Питомец может ходить по дому с поводком, а хозяину следует наблюдать за его реакцией и хвалить за спокойствие.

Первые прогулки на улице нужно делать короткими по времени и находиться в безопасном месте. Следует всегда использовать спокойный, радостный тон, чтобы питомец ассоциировал поводок с приятным занятием и любимыми прогулками. Если животное тянет поводок или пугается, нужно остановиться, успокоить его и продолжать движение, когда любимец расслабится. Кроме того, не следует таскать его за поводок.