Названы самые популярные у россиян кухонные гаджеты для здорового питания

Мультиварка, пароварка и аэрогриль вошли в топ техники, которую россияне выбирают, чтобы готовить более полезную еду. Это показало исследование VITEK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, в ходе опроса наибольшее количество голосов набрали пароварки (21,9%) и мультиварки (19,8%). Соковыжималки и аэрогрили оказались на третьем и четвертом месте — 12,2% и 11,8% соответственно. Каждый десятый выбрал сушилку для овощей и фруктов (9,9%).

«Сегодня все больше людей ищут приборы, которые помогают готовить без масла, сохранять витамины и облегчать процесс приготовления. В этой категории мультиварки и пароварки действительно лидируют, но аэрогрили и блендеры постепенно становятся новым стандартом для тех, кто хочет разнообразить рацион и делать его полезнее», — комментирует Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер компании.

Как рассказали респонденты, мультиварка позволяет готовить без лишнего масла, поддерживать стабильную температуру и сохранять витамины и минералы. Пароварка помогает готовить легкие блюда с максимальным сохранением питательных веществ и естественного вкуса овощей, рыбы и мяса. Аэрогриль быстро запекает продукты без добавления масла. Соковыжималки и блендеры упрощают включение в рацион свежих овощей и фруктов, способствуя разнообразию и пользе питания.