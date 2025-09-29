Мода на дом: какие интерьерные тренды пришли к нам с подиума

Дом — это, прежде всего, то место, где нам должно быть комфортно, где мы чувствовали себя защищенными. И все же, определяясь с дизайном интерьера своего жилья, многие ориентируется на модные тренды. Сегодня дом — это не просто убежище, а громкое высказывание о нашем стиле.

«Современная культура говорит на разных языках, интерьер и мода — одни из них. Граница между этими двумя понятиями стерлась. Если раньше тренды созревали годами, то теперь идея с парижского подиума к вечеру появляется в социальных сетях, а через сезон — в каталогах масс-маркета и в наших гостиных», — говорит дизайнер интерьера Юлия Поплаухина.

Почему мода влияет на интерьер

По словам нашего эксперта, тому есть несколько причин.

Самовыражение. То, чем мы себя окружаем, во что одеваемся. То, что лежит в нашей сумочке, которую мы берем с собой на работу в понедельник утром. Все является нашим продолжением и идентичностью. С этим, в том числе и работают дизайнеры в сфере моды и интерьера. Они помогают нам найти и создать свое «Я».

Инструменты создания интерьера или новой fashion-коллекции одинаковы: цвет, фактура, текстура, пропорции, акценты, силуэты.

Источники вдохновения также общие: архитектура, искусство, социальные тренды, новые технологии — все это неизбежно отражается и в моде, и в интерьере.

«Гиганты сферы fashion — модные дома — уже не один десяток лет находятся на передовой модной индустрии. Они создают не предмет гардероба, а образ жизни, определенное мировоззрение и эстетику, которые находят свое отражение в интерьерном дизайне. Versace Home, Fendi Casa, Ralph Lauren Home — это не просто интерьерные коллекции известных брендов, это продолжение их ДНК, перенесенное в пространство», — говорит дизайнер.

С появлением Интернета мир ускорился, и мы можем за минуту узнать, что происходит в другой части земного шара. Во время Недель моды инфлюенсеры активно транслируют все, что происходит на показах, в свои социальные сети. И вот уже главные цветовые сочетания коллекций появляются в вашем дизайн-проекте.

Бренды масс-маркета с легкостью адаптируют дизайнерские фантазии в предеметы для дома, делая их более доступными.

«Ключевым драйвером адаптации модных трендов в интерьерный дизайн является культура „тотального образа“ или личный бренд. Потребитель больше не хочет что-то одно, ему нужна гармония между стилем одежды, digital-присутствием и домом», — рассказывает наш эксперт.

Какие приемы мы заимствуем у моды

1. Цвет.

«Бренд Balenciaga, который отличается авангардом и любовью к нарушению привычных канонов, использовал в своих коллекциях яркие неоновые цвета», — рассказывает дизайнер.

После этого они триумфально вошли в интерьер кафе, салонов красоты и даже квартир в качестве акцента.

2. Фактуры и материалы.

Стекло, прозрачный пластик, металлик и латекс — материалы, которые появились в наших квартирах также благодаря подиуму. Юлия:

«Благодаря Coperni и Marine Serre вернулась прозрачная мебель, дарящая интерьеру легкость. PacoRabanne популяризировал серебро и сталь, а Y/Project — латекс. Сегодня эти материалы активно используются в отделке и акцентной мебели».

3. Принты и мотивы. При упоминании принтов сразу вспоминаются модные коллекции Dolce&Gabbana и Roberto Cavalli — истинных виртуозов цветочного и животного принта.

«В интерьере этот прием мы видим в обивочных тканях и коврах», — отмечает эксперт.

4. Силуэт и объем. Oversize от Balenciaga или строгие четкие линии от Saint Laurent? А может быть, мебель с гиперболизированными формами, в которой, как и в пиджаках, можно «утонуть»? Благодаря подиуму мы можем не только одеваться в то, что предпочитаем, но и окружать себя вещами, которые отражают наше ощущение мира.

5. Декор и аксессуары. Преобладание абстрактных скульптурных форм в декоре — во многом заслуга Simone Rocha, которая одной из первых использовала эти прием в бутиках своего бренда.

«В конечном счете, это не слепое копирование, а способ передать эмоцию, привнести ее с подиума в пространство, которое будет отражать наше настроение. Когда бренд создает коллекцию, он продумывает весь нарратив до мелочей. Поэтому, беря эту эстетику в интерьер, мы привносим целостную, готовую историю. И получаем пространство, которое говорит о включенности в современный культурный контекст», — говорит Юлия.

Интерьер — это наш главный и самый продолжительный образ. Сегодня как никогда важно, чтобы он был в гармонии с нашим внутренним миром и внешним стилем.