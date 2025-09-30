Что такое черная пятнистость и как от нее спасти сад

Дачники порой замечают, что на листьях растений в саду и огороде внезапно появляются черные пятна, затем пораженные листья желтеют и опадают, а само растение гибнет. Это грибковое заболевание называется черная пятнистость. «Лента.ру» рассказывает о признаках заражения, какие растения особенно подвержены этой болезни, а также о мерах защиты и способах борьбы с черной пятнистостью.

© Lenta.ru

Черная пятнистость: что это

Пятнистости — это общее название группы болезней растений, вызываемых разными видами грибов. Характеризуются изменением внешнего вида листьев, на которых появляются пятна, которые со временем разрастаются, и болезнь поражает все растение. Эти болезни могут привести к гибели посадок, поскольку разросшиеся пятна мешают главному процессу всех представителей флоры — фотосинтезу.

Черная пятнистость не опасна для человека — ни при контакте, ни при употреблении в пищу зараженных частей растений.

«Черная пятнистость — одно из опасных грибковых заболеваний, — рассказывает в беседе с "Лентой.ру" кандидат биологических наук, микопатолог Иван Михальчик. — Впервые она была обнаружена на розах, соответственно был назван и грибок, который возбуждает черную пятнистость: его телеоморфа (половая стадия) — Diplocarpon rosae и анаморфа (бесполая стадия) — Marssonina rosae. Путаницы здесь нет, просто стадии грибов ранее считались отдельными видами».

На других растениях, по словам Михальчика, черная пятнистость может вызываться грибами рода Alternaria, а также Phomopsis viticola. Грибы в основном развиваются под защитным слоем на поверхности листа.

«Под микроскопом очаги черной пятнистости выглядят как вздутия омертвевших клеток в форме мешка или линзы, на вершине которых видно омертвевшее устьице (орган газо- и водообмена растений)», — описывает течение болезни биолог.

Топ-10 сортов роз, устойчивых к черной пятнистости

Роза стала первым растением, у которого была выявлена черная пятнистость. Это случилось в Швеции в 1815 году, и, как выяснилось позже, роза — одно из наиболее подверженных этой болезни растений. Поэтому селекционерам пришлось выводить сорта и гибриды роз с повышенным иммунитетом, устойчивых к черной пятнистости.

Эксперты «Ленты.ру» назвали топ-10 сортов роз, устойчивых к черной пятнистости:

Alexander MacKenzie; Bonica 82; Bremer Stadtmusikanten; Chantal Merieux; Four Seasons; Hans Gonewein; John Davis; Knock Out; Lady of Shalott; Toscana.

Стадии заболевания черной пятнистостью

Эксперты «Ленты.ру» назвали четыре стадии заболевания:

начальная: появляются мелкие темные пятна с желтой каймой; прогрессирующая: пятна чернеют, увеличиваются и сливаются между собой; дефолизация (листопад): листья желтеют и опадают, стебли оголяются. последняя: стебли и корни чернеют, растение погибает.

Как растения заражаются черной пятнистостью

Грибки, вызывающие черную пятнистость, зимуют в грунте, в опавшей листве или на самом растении. Кроме того, заражение происходит при перенесении спор грибков:

ветром; дождем; зараженным садовым инвентарем; насекомыми-переносчиками.

Благоприятные условия для возникновения черной пятнистости — влажность воздуха 70-75 %, температура воздуха +20-30°C, слишком густая посадка растений.

«Существуют и чисто агрономические ошибки, приводящие к развитию черной пятнистости, — напоминает в беседе с "Лентой.ру" цветовод Диана Равшанова. — Это, например, избыток азотных удобрений, а также недостаток калийных».

Какие растения чаще всего болеют черной пятнистостью

Черная пятнистость в настоящее время распространена по всему миру и поражает многие деревья, кустарники, травы и цветы:

астры; баклажаны; бархатцы; березы; виноград; вишни; вязы; грецкий орех; груши; жимолость; ивы; капусту; картофель; клены; петунии; перцы; розы; сирень; сливы; томаты; тополя; фисташки; шиповник; щавель; яблони.

Как бороться с черной пятнистостью

«При раннем обнаружении черную пятнистость можно вылечить, предотвратив распространение заболевания на другие растения, — уверяет Равшанова. — Если черные пятна небольшие, необходимо срочно срезать все пораженные участки растения: главным образом листья и побеги, иногда даже стебли. Лучше всего сразу же сжечь их. Инструменты, которыми производится санитарная обрезка, необходимо продезинфицировать любой спиртосодержащей жидкостью, хоть одеколоном».

Дезинфекцию инструментов необходимо проводить перед обрезкой каждого растения.

Эксперты «Ленты.ру» назвали несколько способов борьбы с черной пятнистостью.

1. Йод

5 миллилитров обыкновенного аптечного йода надо развести в 2 литрах воды. Полученным раствором необходимо обильно опрыскать растения и почву вокруг них. Повторять процедуру каждую неделю до полного исчезновения симптомов черной пятнистости.

Способ годится для применения в любое время года.

2. Железный купорос

300 граммов железного купороса (сульфата железа) растворить в 1 литре воды температуры 50 градусов. Разбавить раствор 9 литрами холодной воды. Опрыскать раствором растения и почву вокруг них.

Железный купорос можно применять только весной или осенью, когда у растения нет листьев.

3. Хлорокись меди

40 граммов хлорокиси меди разбавить в 10 литрах воды. Опрыскивать растения каждую неделю в сухую погоду.

Лучше всего опрыскивать растения в период активного роста. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты: маску, очки и перчатки.

4. Фунгициды

«Абига-Пик»; «Бактофит»; «Гамаир»; «Картоцид»; «Квадрис»; «Купроксат»; «Манкоцеб»; «Метаксил»; «Оксихом»; «Превикур»; «Профит Голд»; «Ракурс»; «Раек»; «Скор»; «Топаз»; «Трайдекс»; «Триходермин»; «Чистоцвет»; «Фитолавин»; «Фитоспорин».

Чтобы подобрать максимально эффективный специальный препарат для того или иного вида растений, необходимо ознакомиться с инструкцией на упаковке. Кроме того, на упаковке содержится инструкция по приготовлению раствора, способах и интервалах обработки растений.

Обработка фунгицидами — самый эффективный способ борьбы с черной пятнистостью, но во избежание привыкания специальные препараты необходимо чередовать.

Профилактика черной пятнистости

Во избежание появления черной пятнистости необходимо соблюдать меры профилактики. Эксперты «Ленты. ру» перечислили 10 основных профилактических мер против возникновения этого заболевания: